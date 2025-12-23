María José Rodríguez fue designada como nueva secretaria de Cultura de Neuquén

María José Rodríguez es la nueva secretaria de Cultura de Neuquén. El anuncio lo realizó el gobernador Rolando Figueroa, durante un encuentro con responsables de Juventud, Deportes y Cultura de todas las localidades. Los detalles en esta nota.

Rolando Figueroa anunció cambios en el área de Cultura de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que María José Rodríguez es la nueva secretaria de Cultura de la provincia y confirmó que María Fernanda Villone seguirá como secretaria del área, que ahora será únicamente de Deportes. Ambas dependen del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura que encabeza Josefina Codermatz.

El anuncio se realizó durante un encuentro en San Martín de los Andes, que reunió a los referentes de Juventud, Deportes y Cultura de todas las localidades y donde también se presentó al equipo completo del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

“Queríamos culminar el año con esta reunión, porque para nosotros es muy importante lo que queremos desarrollar en todo el año que viene”, dijo el gobernador y destacó la decisión de potenciar las áreas de Juventud, Deportes y Cultura, porque “creemos que deben tener mucha presencia territorial”.

Dirigiéndose a los referentes de las localidades, Figueroa expresó: “Es muy importante que tomemos dimensión y nos conozcamos para ver qué vamos a realizar entre todos en estas tres áreas que están relacionadas y que, si las trabajamos bien, nos sirven para un trabajo institucional muy importante dentro de cada una de las comunidades”.

“Les quería presentar al equipo y fundamentalmente valorar este ministerio, en el cual creemos y lo vamos a potenciar mucho”, señaló el gobernador y explicó que se buscará fortalecer el trabajo conjunto con otras áreas, como por ejemplo la Fundación del Banco Provincia del Neuquén y Ecydense, se informó en un comunicado.

“Hoy voy a anunciar a la nueva secretaria de Cultura, que va a asumir en la primera semana del mes de enero, que es María José Rodríguez”, informó el gobernador y agregó: “Ha hecho un muy buen trabajo en Zapala. Creo que la mirada del interior nos sirve y nos sirve mucho”.

Por otra parte, destacó el trabajo del área de Deportes y garantizó la continuidad de los programas deportivos. Informó que, además de Villone como secretaria, Ignacio Russo seguirá siendo el subsecretario de Deportes.

Informó que como subsecretaria de Juventud seguirá Katherina Allende y anunció que Sol Fuentes estará a cargo de la dirección provincial de Juventud.