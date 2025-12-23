Intendentes de Río Negro y La Pampa se reunieron con Diego Santilli por el reclamo de la Ruta 151

Los intendentes de Río Negro y La Pampa fueron recibidos este martes en Buenos Aires por el ministro del Interior, Diego Santilli, para exponer el reclamo por el estado crítico de la Ruta Nacional 151. El encuentro fue la continuidad del segundo foro interprovincial realizado en 25 de Mayo el viernes pasado.

Del encuentro participaron la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, el intendente de 25 de Mayo, Leonardo Monsalve, la viceintendenta Marina Álvarez, el diputado nacional por La Pampa Martín Ardohain y el Ministro del Interior, Diego Santilli y Fernanda Antonijevic, futura funcionaria del ministerio.

Tras la reunión, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, Salzotto destacó la recepción del planteo, aunque mantuvo cautela. “El mensaje fue que se está trabajando sobre los tramos que faltaban licitar, sectores que nunca habían sido licitados para su arreglo”, explicó, al referirse al diagnóstico expuesto ante las autoridades nacionales.

La intendenta señaló que el reclamo quedó enmarcado dentro de una agenda estratégica. “La gestión va a estar ligada a la Ruta del Petróleo y al desarrollo energético del país”, indicó, y precisó que el tema será abordado en la Comisión de Infraestructura y Energía tras el tratamiento del Presupuesto 2026 en el congreso.

Pese a ello, aclaró que no hubo anuncios formales. “No se firmó nada. Se entregó documentación y se va a esperar la aprobación del Presupuesto para que puedan salir comunicaciones oficiales”, sostuvo, en referencia a los tiempos que maneja el Gobierno nacional.

Salzotto remarcó además que el pedido se concentró en los sectores más urgentes de la traza. “Pensar una obra integral sobre más de 250 kilómetros hoy es muy complejo, por eso se sectorizó el reclamo”, señaló, y agregó que “del lado de Río Negro ya se está trabajando, mientras que en La Pampa todavía no”.

La jefa comunal sostuvo una postura prudente frente a las gestiones realizadas y aseguró que el reclamo seguirá activo. “Ya está en agenda, tuvo buena recepción y vamos a seguir trabajando para que se traduzca en hechos concretos”, afirmó.

Ruta 151, un reclamo constante en Catriel

Este mismo miércoles, desde tempranas horas de la mañana, el Municipio de Catriel junto con vecinos autoconvocados realizaron un «operativo preventivo» sobre la Ruta 151, advirtiendo a quienes transitan por la zona que circulen con extrema precaución, debido «al lamentable estado de la calzada». Además, se realizó un abrazo simbólico en la Torre de Acceso Sur, como parte de este reclamo histórico de la ciudad.

Desde el municipio afirmaron que este trabajo tiene como objetivo cuidar la seguridad de vecinos, vecinas y transeúntes, y crear conciencia «ante una situación que lleva años sin respuestas».

Operativo en el ingreso a la localidad. Foto: municipio de Catriel.

El reclamo tomó fuerza tras el trágico accidente del 26 de julio, cuando una familia de 25 de Mayo murió en un siniestro en un tramo deteriorado de la Ruta 151 a la altura de Catriel. Desde entonces, ambas localidades sostienen una acción mensual para visibilizar el reclamo. “Todos los 26 de cada mes salimos a la ruta, paramos el tránsito, hacemos prevención, volanteada, acto, visibilizamos el reclamo”, explicó Salzotto.

Las movilizaciones tienen un fuerte componente comunitario. Salzotto sostuvo que el compromiso ciudadano fue decisivo para escalar el reclamo. «Cuando los vecinos se unen junto a las voluntades y al esfuerzo, al trabajo de los políticos, genera resultados. Todo lo que supone el reclamo colectivo es lo que permitió llegar hasta acá”, remarcó la intendenta de Catriel.