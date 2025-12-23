Empleada judicial despedida pagó millonario resarcimiento por tener otros dos trabajos y cientos de días de licencia

Una empleada judicial que fue despedida del Poder Judicial de Río Negro por el STJ acordó un millonario plan de pago para resarcir el daño al erario público que provocó, tras comprobarse que mientras trabajaba en la Justicia provincial, tenía otros dos trabajos, y además se tomó extensos periodos de licencia.

El STJ determinó, en abril de este año, que hubo una incompatibilidad legal establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública, y la despidió.

Además, ordenó remitir el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia para que analice si la situación generó un perjuicio económico al erario público.

La normativa legal no permite a los empleados judiciales tengan otro trabajo, salvo que sean labores de docencia y con un régimen horario acotado.

El caso involucró a una empleada de los tribunales de Cipolletti, identificada como Lorena Padilla, que tras una investigación interna se corroboró que además de su trabajo en la justicia de Cipolletti se encontraba registrada como empleada de la Municipalidad de San Martín de los Andes y de la Obra Social de Petroleros Privados.

El cruce de información involucró registros previsionales y las bases de datos de AFIP y ANSES.

Tras el despido que decidió el STJ, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas analizó el caso y a pedido de la propia involucrada se definió un plan de pago para compensar el daño económico generado.

En la decisión intervino el Tribunal de Cuentas de Río Negro, que mediante una resolución no efectuó objeciones a la formulación del plan de pagos «siempre que el importe a cancelar repare el daño causado al erario provincial» y haciendo saber que los pagos debían efectivizarse en la cuenta bancaria de dicho organismo de control externo, señala la disposición final de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a la que accedió Diario RÍO NEGRO.

Cancelación de 45,3 millones de pesos

Finalmente se dispuso que Padilla cancele 45,3 millones de pesos en cuatro cuotas de 11,3 millones de pesos. Los importes debían abonarse desde noviembre a febrero. Luego de pagar las dos primeras cuotas, la involucrada decidió adelantar el pago y así canceló las dos cuotas restantes.

Tras la cancelación, y «habiendo sido reparado el perjuicio ocasionado, corresponde tener por finalizado el presente proceso y ordenar el archivo de estas actuaciones», indicó el organismo de control provincial.

400 de días de licencia en poco más de 4 años

La situación se descubrió por controles internos luego que la empleada judicial despedida registró más de 400 de días de licencia en poco más de 4 años, por cuestiones de salud y de atención familiar.

La empleada judicial, en 2019 ,registró más de 100 días de licencia. Luego, con la pandemia, se mudó a una ciudad neuquina y desde allí desarrolló tareas. En 2022 usufructuó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de haberes. Cuando requirió una extensión, le fue denegada.

Pero al inicio del año siguiente hizo uso de licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, totalizando más de 255 días.

Finalmente, usufructuó más de 150 días de licencia sin goce de haberes, con certificado médico.

La agente admitió el múltiple empleo en su declaración y dio cuenta de las situaciones de salud propias y de allegados. Dijo que desconocía que estaba violando disposiciones con los distintos trabajos registrados. Aseguró que en el último tiempo solicitó licencia sin goce de haberes.