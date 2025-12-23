¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Argentina 2026? La brutal diferencia con el fútbol brasileño

Corinthians derrotó a Vasco da Gama el último domingo en el Maracaná por la final de la Copa do Brasil y, además de clasificarse a la Copa Libertadores, sumó la increíble cifra de 18 millones de dólares, acumulando los premios obtenidos en todas las instancias del torneo.

En tanto, Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025, recibió 140.000 dólares en total. Por ganar la final, la Lepra mendocina embolsó US$58.000, una cifra inferior a la que perciben los campeones de las copas nacionales de Uruguay y Paraguay (US$120.000), Colombia (US$150.000), Venezuela (US$300.000) y Ecuador (US$340.000).

Según informó Noticias Argentinas, el próximo año la AFA le pagará un total de 237.000 dólares al ganador de la Copa Argentina, dividido de la siguiente manera: US$9.000 en 32avos de final, US$20.000 en 16avos, US$26.600 en octavos, US$33.600 en cuartos, US$53.300 en semifinales y US$95.000 para el campeón. Este esquema representa un incremento en cada instancia del certamen con respecto a ediciones anteriores.

En comparación, en la Copa Argentina 2025 Independiente Rivadavia había recibido US$140.000, con premios menores por fase: US$5.200 en 32avos, US$11.600 en 16avos, US$15.400 en octavos, US$19.300 en cuartos, US$31.000 en semifinales y US$58.000 en la final.

Además, la AFA continuará otorgando 500.000 dólares a los campeones del Torneo Apertura y Clausura. De esta manera, si bien los premios aumentaron, el fútbol argentino continúa alejándose económicamente del brasileño.

Está claro que esta diferencia no imposibilita que los clubes locales puedan vencer a los brasileños. Sin embargo, los últimos siete campeones de la Copa Libertadores fueron de Brasil, y la brecha económica aparece como uno de los principales motivos.