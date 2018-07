Aranguren dijo que “no quería salir del gobierno”

El exministro de Energía, Juan José Aranguren dijo que lo decepcionó tener que abandonar el gobierno y ratificó: “yo no renuncié”.

El exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri dijo en el programa de La Nación, “Mesa chica”, que “no quería salir del gobierno, y aclaró: “yo no renuncié”. “Desde mi punto de vista, ser ministro no es un derecho al cual se pueda renunciar, es un deber, es una obligación, es una responsabilidad, que, en este caso, el presidente Mauricio Macri decidió que no correspondía que continuara”, reflexionó y expresó haber vivido ese momento “con sorpresa, con un poco de decepción, no voy a dejar de decir la verdad, pero una vez que el Presidente lo decidió”.

El expresidente de Shell en el país reconoció que el lunes luego de su desplazamiento como ministro, mantuvo una conversación de media hora en el despacho presidencial. Allí le detallaron los motivos que determinaron su salida. “Él (Mauricio Macri) consideró que era conveniente que fuera otra persona, otro equipo, el que continuara con la política energética y así se hizo”, esbozó.

“Mi estilo de conducción dentro del ministerio de Energía y Minería a lo mejor no dejó muy contentos a los allegados del gobierno porque el presidente siempre nos pidió decir la verdad y yo cumplo con eso”, enfatizó.

También destacó que la persona designada para informarle sobre su desplazamiento fue el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui . “No voy a ser necio, algo esperaba porque no soy alguien que se deje coordinar fácilmente”, manifestó.

Aranguren dijo que lo que más lo gratificó de su paso por el gobierno fue “la posibilidad de hacer lo que había que hacer, conocer un equipo de gente de primera y que pudimos implementar cosas que son muy relevantes”, y en contraste, lo que más lo disgustó fue “la hipocresía política”, y expresó que “lo más ingrato” es “que alguno piense en su electorado y que lo que se debe hacer puede posponerse hasta la próxima elección”.

Sobre el sucesor, Javier Iguacel, el ingeniero consideró que “va imponer su propia línea”, ya que “él es alguien que viene del sector petrolero, que hizo un muy buen trabajo en vialidad denunciado la corrupción e implementando la obra pública que es más que evidente”, auguró.

“Obviamente va a tener su impronta, uno no puede esperar que sea el calco de otro. Si el Presidente lo convocó es porque está confiado de que va a cumplir con esta etapa, es decir, en todo caso habrá que esperar el devenir de los próximos meses para ver cuál es esa etapa que le tocó completar”, concluyó.