Bullrich avaló que la gente se arme y tuvo que salir a dar explicaciones

La ministra de Seguridad hizo unas polémicas declaraciones sobre la portación de armas y debió salir luego a aclarar. En una pequeña entrevista a la salida de un restaurante en la noche del jueves, Patricia Bullrich dijo que la Argentina “es un país libre”, por lo que “el que quiere estar armado que ande armado”. Ayer aclaró que la recomendación del ministerio es que no se usen y denunció que sólo se había difundido una parte del video de la entrevista. “Está del tomate”, le dedicó el senador Pino Solanas, uno de los que denunció penalmente a la ministra por el caso Chocobar.

“Eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que ande armado y el que no, que no ande armado. Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada”, había dicho Bullrich, de acuerdo con lo que se observa en el video completo. La ministra fue abordada por periodistas a salida de un restaurante en la localidad cordobesa de Río Cuarto, donde también sufrió el escrache de un grupo de estudiantes, que la insultaba desde la esquina.

La ministra ayer también fue centro de atención luego de que el gobierno anunciara que trabaja para que haya público visitante en la final de la Libertadores (ver Deportes). Luego de quejarse de que el video –que circuló por las redes– fue editado, aclaró: “Lo que dije es que en la Argentina hay una regulación, que permite a las personas tener portación y uso de armas de acuerdo a una serie de exámenes. Frente a una pregunta sobre si que la gente esté armada significa justicia por mano propia, yo dije que no. Que en Argentina hay libertad, que las personas pueden usar arma o no. Esa es la regulación. Mi recomendación es que la gente no ande armada”.

Entre los pocos que salieron a cruzar a la ministra, estuvo el senador Solanas: “Bullrich está del tomate si cree que la solución es que cada uno se arme”, afirmó. Hace unos meses, Pino denunció a Bullrich por “apología del delito”, luego de que defendiera a Luis Chocobar, el policía que mató a un ladrón que había apuñalado a un turista estadounidense. Ayer la ministra volvió a respaldar al policía: “Él actuó como policía. ¿Le vamos a dar perpetua a quien defendió a un ciudadano?”, preguntó.