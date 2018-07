El gobierno justificó una sanción millonaria contra los Moyano

Otra vez golpe por golpe. El ministro de Trabajo Jorge Triaca, justificó ayer la decisión del gobierno de aplicar una multa de más de 810 millones de pesos a la Federación Nacional de Camioneros. “Nadie está por encima de la ley”, dijo Triaca. Usó las mismas palabras que empleó ayer el presidente Macri en Bariloche, al aludir con conflicto mapuche. Un mismo guión.

Por el volumen de la multa, la sanción que le aplicó Trabajo a los Moyano tiene escasos antecedentes. Durante el gobierno de Critin Kirchner Camioneros había sido multado por desconocer una medida similar durante un conflicto con los distribuidores de combustibles. La sanción entonces no superó los 4 millones de pesos. Nunca fue aplicada.

La respuesta de los Moyano se conoció de inmediato. El secretario de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que el gremio se declaró “en estado de alerta y movilización” y que la multa “es un capricho de Macri. Anticipó que convocará a un plenario de trabajadores del gremio para definir una acción y advirtió: “Que se banquen la reacción de los trabajadores”. También anticipó que recurrirán a la Justicia para denunciar una persecución política.

Camioneros puede apelar la sanción, pero antes tiene que pagar la multa.

El líder histórico Hugo Moyano, dijo que la decisión del ministerio “muestra que es un este es gobierno antiobrero y gorila, en particular el Ministerio de Trabajo, porque aplica una sanción que no tiene sentido”. Y cuestionó duramente a Jorge Triaca: “El padre del ministro de Trabajo fue el único sindicalista adherente que tenía el Jockey Club. Ahí no va cualquiera, van los oligarcas, los gorilas, Se ve que entre padre e hijo se repite la historia”, acusó.

“No hay espacio para la impunidad, no me importa lo que diga Pablo Moyano, tiene que cumplir con la ley como cumplen todos los argentinos”, respondió el ministro Triaca. En diálogo con Radio Mitre, el ministro contó que Camioneros incumplió la conciliación obligatoria en diciembre y volvió a hacerlo durante un conflicto de junio pasado. Con lo que la multa podría incrementarse.