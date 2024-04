¿La mano se dobla?

El 18/4 causó revuelo la “mano levantada” (en el Senado), en 48 segundos, para el aumento del 170% de sus sueldos. Para Milei la inflación, sólo, afecta a: la “casta”, gremios fuertes, empresarios, supermercados, políticos, salud (prepagas, laboratorios, farmacias) y, a algunos organismos del Estado (recientemente presupuesto UBA).

Hace más de 70 años que vemos la misma película agravada: hiperinflación, corrupción, planes económicos/parches, funcionarios públicos y sindicalistas millonarios, pobreza, hambre, falta de educación y seguridad, hospitales sin médicos ni aparatología, desocupación, destrucción de la naturaleza, contaminaciones de tierras, mares y ríos, etc.

Siempre relegan a los pobres/desahuciados (in-crescendo) y a los jubilados, Parecería que la “cajita feliz” de las jubilaciones alcanza para TODOS, menos, para sus aportantes, en la última etapa de su vida, supuestamente, “de retiro y descanso”. Es vergonzoso que el Senado “en 48 segundos” defina su propio aumento y que, por otro lado, a los jubilados les “roben” su único y efímero medio de subsistencia y continúen elaborando la “formulita de ajuste” de sus haberes, en “burocrática” y dilatoria, pérdida devaluatoria.

Hace unos meses, me impactó la valentía y reclamo pacífico de una jubilada y su grupo frente a los gendarmes en la plaza del Congreso, por una “digna jubilación” (concurren hace 70 años). Es inconcebible que, desde el cambio de gobierno, por una razón u otra (fiestas de fin de año, feriados turísticos, vacaciones, falta de quórum, internas, pactos y aprietes, paros, intereses personales, etc.) las leyes y decretos (no me corresponde opinar sobre su efectividad) pasan a un segundo plano, mientras la desesperación, desocupación, inseguridad y hambre del pueblo (quien eligió a sus representantes “esperanzado”) crecen como bola de nieve.

Me vienen a la memoria varios dichos históricos: 1) Cavallo, siendo Ministro de Economía (en los 90), dijo que no podía vivir con menos de U$S 10.000 mensuales justificando su sueldo (en esa época, el haber mínimo jubilatorio ascendía a $ 150); 2) Maradona, en su partido despedida, declaró “la pelota no se mancha”; 3) Passarella (en 1996) expresó, en Ecuador, “la pelota no dobla”. No hacen falta aclaraciones ya que son frases aplicables, y vigentes hoy: 1)’ es lógico que los senadores cobren U$S 7.000 y los jubilados U$S 240; 2)’ ¿podemos afirmar que “la política no se mancha”?; 3)’ ¿en la votación les resultó vergonzoso o traición al acuerdo “doblar la mano” y alzar la voz???

El que calla otorga. Sin palabras.

Marcos A. Machado

DNI 10.889.193

marcos53arg@gmail.com