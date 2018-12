Mañana habrá paro nacional de mujeres reclamando justicia por Lucía Pérez

La realización de un paro nacional de mujeres no es casual, ya que el primero del país se realizó en octubre de 2017, cuando se conoció el femicidio de Lucía. Si bien cada lugar definirá la modalidad en la que lo llevará adelante, al igual que aquella primera vez, se propuse repetir la consigna del “miércoles negro” vistiendo de luto y que aquellas mujeres que no puedan dejar sus actividades, no las realicen desde las 13 a las 14.

13 femicidios en 10 días

El observatorio de Mumalá contabilizó que se cometieron 13 femicidios en el país en los 10 días posteriores al fallo del caso de Lucía Pérez, entre ellos el que ocurrió en Neuquén el viernes pasado.

Este es el listado que armaron desde la agrupación: “Jésica Hoffman, 34 años descuartizada Prov Bs As, Cecilia Krujosky, 34 años, apuñalada, Misiones; Lilia Pérez, 59 años apuñalada, Tucumán; Antonela Guzmán, 26 años, muerta a golpes, Mar del Plata; Ciro, 10 años, apuñalado, Prov. Bs As; Leila Sibara, 27 años años, asesinada por arma de fuego, Prov. Bs As; Delia Aguado, 32 años, golpeada y asfixiada, Neuquén; Nelly Elizondo, 61 años, apuñalada, San Juan; Yanina Miranda, 35 años, quemada, Prov. Bs As; Micaela Aban, 17 años, asfixiada, Salta; Jessica Oviedo, 27 años, asesinada por arma de fuego, La Rioja; Olga Jofré, 63 años, asesinada por arma de fuego, Mendoza; Marina Monje, 34 años, apuñalada, Entre Rios”.

Con el relevamiento, Mumalá no sólo buscó exigir justicia por Lucía Pérez y los demás femicidios, sino que también reclamó la declaración de la emergencia por violencia de género para que se destinen fondos de manera urgente a la aplicación de las normativas tendientes a prevenir y erradicar esta situación.