Pichetto a Cristina: “Su orgullo es infinito”

“Su orgullo es infinito”, le lanzó Pichetto a la líder del Frente para la Victoria, en momento en que la senadora lo criticaba fuera de micrófono por su discurso, en el que salió al cruce de las manifestaciones que minutos antes había realizado la ex mandataria.

La ex presidenta señaló que no se puede derogar una resolución del Ejecutivo con un proyecto de comunicación y que la solución que propuso el Gobierno no era tal: “hay que pensar en la legalidad y los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas”.

Visiblemente molesto por ese discurso, Pichetto señaló que el proyecto es “un mensaje vigoroso” y pidió “valorar” que “el Senado logró parar esta medida”, tras lo cual agregó: “en la política, lo que importa es el mensaje, la señora ex presidenta debería saberlo”.

La líder del Frente para la Victoria comenzó entonces a criticar al senador justicialista fuera de micrófono y a cuestionar con mayor énfasis el acuerdo con el Ejecutivo. “Yo la escucho con mucha atención, pido que me respete”, expresó Pichetto, que todavía estaba en uso de la palabra y, mientras la ex mandataria continuaba criticándolo, agregó: “No, claro, usted nunca se arrodilló. Su orgullo es infinito”.