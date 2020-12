Armando Manzanero, contagiado en su propia fiesta de cumpleaños

Armando Manzanero y su hijo Juan Pablo. (Facebook)

Juan Pablo Manzanero, el hijo del fallecido compositor romántico Armando Manzanero, está convencido de que su padre contrajo en su propia fiesta de cumpleaños el coronavirus que le arrebató su vida. Sostuvo que su “adiós” debería ser una lección para toda la sociedad que baja la guardia en el cuidado de este mal.

"Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: 'qué cosa tan irresponsable', se enfermó, a todos mis hermanos, todos los de ahí les dio Covid y a mi jefe, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido... ¡vaya, la tristeza! Le pedí a Dios que no se lo llevara en la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz, pero es la voluntad de Dios". Esto dijo Juan Pablo en entrevista para el diario mexicano Reforma.

Ese mismo día de su cumpleaños, Armando Manzanero envió a sus seguidores de Instagram un cariñoso mensaje: "Quiero decirles que amo su gesto, que agradezco con toda mi alma que me hayan hecho feliz este día con felicitarme, algo que voy a guardar en mi corazón por el resto de mis días”, escribió.

El intérprete y compositor de "Adoro", “Esta tarde vi llover”, “Somos novios” y muchas otras grandes expresiones del bolero, murió por un paro respiratorio la madrugada de ayer. El pasado 7 de diciembre celebró su cumpleaños 85 en un paraje de Oaxaca y con varios miembros de su familia.

Luego se trasladó a Mérida para inaugurar el Museo Casa Manzanero, a partir de ahí comenzó con síntomas y problemas de respiración, razón por la cual fue ingresado el 17 de diciembre a un hospital.

"Nosotros nos hablábamos todos los días para decir que nos amábamos mucho, todavía hablé con él varias veces en el hospital hasta que le quitaron el teléfono porque le prohibieron usarlo, luego lo intubaron, le hicieron su diálisis, y siguió luchando. Tenía muchas ganas de vivir, tenía otros planes”.

Después de su cumpleaños, inauguró en Mérida el Museo Casa Manzanero. En ese acto sí hubo prevenciones.

"Sabemos que era una persona muy inquieta. Yo le dije 'oye, pa', no andes saliendo'. Y me dijo 'es que si yo me quedo en casa me muero'. Es una persona que pues siempre estuvo muy activa, y es también una cosa que estamos viviendo como mundo, que hay que tomársela en serio. No andar haciendo fiestas, que por más ganas que queramos ver a nuestros seres queridos... no. Porque ahora nos vamos a congregar para despedirlo".