SUSCRIBITE
Arquitectura

Adiós a las cortinas oscuras en el hogar: cómo lograr luz natural y frescura todo el año

Las cortinas pesadas y oscuras quedaron atrás. La tendencia es ir hacia lo natural con espacios más abiertos. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Cortinas en el hogar.

Cortinas en el hogar.

Durante años, las cortinas pesadas y oscuras fueron sinónimo de elegancia en los hogares. Pero la tendencia cambió y, hoy, se inclina hacia lo natural con espacios más abiertos, textiles livianos y una iluminación que aprovecha al máximo la luz del día. El cambio no solo mejora la estética, sino también la economía y el bienestar del hogar.

En tiempos donde las tarifas son más altas por el consumo frecuente de aires y ventiladores, permitir que el sol ilumine los ambientes se convierte en un gesto inteligente y, cuanta más luz natural entra, menos se depende de lámparas o artefactos eléctricos durante el día. Además, un espacio luminoso se percibe más amplio, ordenado y agradable para convivir o trabajar.

Paso a paso para tener luminosidad a bajo costo en el hogar

El primer paso para lograrlo es reemplazar las cortinas gruesas por géneros livianos. Las gasas de lino, el algodón rústico y las telas semitranslúcidas permiten el paso de la luz sin perder privacidad. Los tonos claros reflejan la claridad y aportan frescura visual. Algunos de ellos son blancos, beige o arena.

Otra opción económica y sustentable es incorporar cortinas de bambú o esterilla, ya que, estos materiales naturales regulan la entrada de sol y aportan textura al ambiente sin bloquear completamente la luz. Además, son duraderos, reciclables y fáciles de mantener.

Las ventanas también cumplen un rol clave. Limpiarlas con frecuencia mejora notablemente la luminosidad interior, y si se combinan con marcos de tonos claros o vidrios espejados, el efecto se multiplica. En departamentos con poca entrada de sol, los espejos estratégicamente ubicados ayudan a reflejar la luz natural.

En cuanto a la temperatura, dejar que el aire circule es fundamental. Para lograrlo hay que reemplazar cortinas pesadas por telas livianas para facilitar la ventilación cruzada, lo que ayuda a mantener la casa fresca en verano sin depender tanto del aire acondicionado. Estos gestos simples se traducen en ahorro energético y mejora la experiencia economica familiar.

También, la tendencia se alinea con la filosofía de hogares más simples, funcionales y en contacto con el entorno. Por ello, optar por materiales naturales, reducir el consumo y priorizar la luz del día no solo embellece el espacio, sino que mejora el ánimo y la calidad de vida.

Y si de decoración se trata, la clave está en la coherencia visual. Colores neutros, muebles de madera clara y plantas de interior completan la atmósfera fresca y luminosa que invita a disfrutar el hogar sin exceso ni artificios.

Decirles adiós a las cortinas oscuras más que un cambio estético es una elección sustentable, económica y emocional. Porque cuando entra la luz, también entra una nueva forma de vivir el hogar.

NA


Temas

Hogar

Ventanas

Durante años, las cortinas pesadas y oscuras fueron sinónimo de elegancia en los hogares. Pero la tendencia cambió y, hoy, se inclina hacia lo natural con espacios más abiertos, textiles livianos y una iluminación que aprovecha al máximo la luz del día. El cambio no solo mejora la estética, sino también la economía y el bienestar del hogar.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios