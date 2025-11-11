Ni Shein ni Temu: la nueva app de Amazon que llega a Argentina para competir en ventas online

Amazon desembarcó en el mercado argentino de e-commerce con el lanzamiento de su nueva aplicación, Amazon Bazaar. La plataforma, activada el 7 de noviembre de 2025, forma parte de una estrategia de expansión global que incluyó a otros trece países. Con esta propuesta, la gigante tecnológica busca captar usuarios interesados en adquirir productos internacionales a precios accesibles.

Amazon expande su mercado: ¿qué ofrece la nueva app Bazaar en Argentina?

La llegada de Amazon Bazaar, que ya funciona en mercados como México, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, responde al objetivo de la compañía de ampliar su alcance más allá de sus principales mercados en Europa, Asia y Norteamérica. Argentina se sumó así a países como Perú, Ecuador y otras naciones de Centroamérica, África y Asia, donde el modelo de comercio digital con foco en la economía está en crecimiento.

La aplicación funciona como una plataforma independiente, diseñada para mercados donde los hábitos digitales se combinan con la demanda de artículos asequibles. Los usuarios pueden explorar cientos de miles de productos de distintas categorías, incluyendo moda, hogar y estilo de vida. Según informaron los representantes de la empresa, la iniciativa busca expandir esta «popular experiencia de compra» a más clientes en todo el mundo.

Llega una nueva app de Amazon a Argentina: precios competitivos y descuentos iniciales

Una de las principales características de Amazon Bazaar es su política de precios. La mayoría de los artículos disponibles tiene un costo inferior a los $13.500 pesos argentinos, con opciones que parten desde los $2.750. Esta estrategia apunta a atraer a un público habituado a comparar precios y buscar promociones en el entorno digital.

Para incentivar las primeras compras, la compañía ofrece un descuento del 50% sobre el valor total del primer pedido a cada nuevo cliente. Además, se anunciaron ahorros adicionales a medida que se sumen más productos al carrito de compras, buscando fomentar la adquisición de múltiples artículos en una misma operación.

En cuanto a la logística, Amazon Bazaar ofrece envíos gratuitos para aquellas compras que superen los $35.000 pesos argentinos. Para los pedidos de menor valor, se aplica un cargo estándar por el servicio de despacho. La plataforma prevé un plazo de entrega promedio de dos semanas o menos para todas las compras.

La atención al cliente es un pilar de la propuesta, con un sistema disponible las 24 horas, todos los días de la semana, y soporte multilingüe. Este servicio busca resolver inquietudes vinculadas a entregas, cobros o eventuales productos defectuosos, adaptándose a la diversidad de públicos de los distintos mercados.

Nueva app de Amazon en Argentina: medios de pago y seguridad

La aplicación está optimizada para operar con diferentes monedas locales, incluyendo el peso argentino. Los clientes pueden acceder con sus credenciales habituales de Amazon o crear una cuenta nueva. Las opciones de pago aceptadas incluyen tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

En materia de seguridad, la firma destacó que todos los productos ofertados pasan por estrictos controles de cumplimiento, para garantizar que se ajusten a las normativas nacionales y a las exigencias de la propia compañía. Además, las devoluciones son gratuitas si se solicitan dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pedido. Amazon Bazaar ya se encuentra disponible para su descarga en las tiendas oficiales de iOS y Android.