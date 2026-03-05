Así es la mansión de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Italia: el refugio colonial y minimalista donde crece su hija Gia

La llegada de Gia —quien nació este lunes con un peso de 3 kilos— marca el inicio de una nueva era en la residencia de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Ubicada en una zona privilegiada al sur de Turín, a pocos kilómetros de Moncalieri, la propiedad es un equilibrio exacto entre la tradición de la campiña italiana y la funcionalidad del lujo contemporáneo.

Lejos del ruido de las canchas y los escenarios, la pareja diseñó un «nidito» que combina fachadas históricas con un interiorismo que sigue las últimas tendencias del minimalismo europeo.

Una fachada con historia y vistas a los Alpes

La casona destaca por su estilo colonial italiano, con paredes en tonos pastel y persianas de madera que le dan un aire de villa clásica. Sin embargo, lo que realmente hace única a la propiedad es su entorno.

La casa está rodeada de una vegetación exuberante y arcos cubiertos de plantas que protegen la intimidad de la familia y de sus perros, Kaia y Bowen. El parque cuenta con una piscina de diseño rodeada de reposeras, pensada para aprovechar el sol del Piamonte con vistas directas a las montañas.

La arquitectura de la casa prioriza la integración, facilitando la circulación ahora que la pequeña Gia se suma a la dinámica familiar.

Interiorismo: Blanco, negro y tecnología

Si por fuera la casa parece una villa antigua, por dentro es un manifiesto del minimalismo cálido. La paleta está dominada por el blanco absoluto, con acentos en beige y negro que aportan sobriedad.

El búnker de Oriana: La artista cuenta con una sala exclusiva dedicada a la música. Allí, un piano de cola es el protagonista de un espacio vidriado donde se refugia para componer.

El «templo» de Dybala: Fiel a su pasión por la velocidad, Paulo instaló una sala de juegos de última generación que incluye un simulador de autos de carrera profesional, su cable a tierra fuera del fútbol.