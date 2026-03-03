Así es la casa de Agustina Cherri: el refugio en Pilar que compró a los 15 y transformó con el tiempo

Mucho antes de consolidarse como una de las actrices más reconocidas de su generación, Agustina Cherri tomó una decisión clave a los 15 años: con el éxito de Chiquititas, invirtió uno de sus primeros sueldos en una casa dentro de un barrio cerrado de Pilar. Lo que comenzó como una apuesta adolescente se convirtió, con el paso del tiempo, en su verdadero lugar en el mundo.

Un hogar que creció con ella

La propiedad fue elegida por su entorno natural. El verde, la tranquilidad y el jardín amplio fueron determinantes en esa decisión temprana. Con los años, ese contacto con la naturaleza se volvió parte central de su vida cotidiana, especialmente con la incorporación de una huerta propia, uno de los espacios más personales y significativos del hogar.

Lejos de mudarse, la actriz optó por conservar la casa y adaptarla a cada etapa. El crecimiento de su familia impulsó reformas y ampliaciones, pero siempre respetando la identidad original del lugar.

Madera, texturas y una estética cálida

La vivienda combina estilo rústico con toques modernos e industriales. Predominan los pisos de madera, paredes con textura tipo cemento alisado y una paleta de tonos neutros que transmiten calma. Los muebles, de líneas simples y materiales nobles, refuerzan una estética despojada pero acogedora.

En el living se destaca un sofá clásico estilo Chesterfield, acompañado por una mesa de madera maciza y una salamandra que aporta un aire campestre. La iluminación cálida potencia esa sensación de refugio.

El dormitorio mantiene la coherencia visual: espacios amplios, textiles suaves y decoración minimalista, priorizando la funcionalidad sin perder elegancia.

Reformas sin perder la esencia

En los últimos años, Cherri decidió modernizar algunos ambientes y ampliar los espacios comunes para ganar comodidad. Sin embargo, evitó cambios drásticos: la premisa fue actualizar sin romper con el espíritu original.

Más que una propiedad, esta casa representa una inversión temprana que se convirtió en proyecto de vida. La vivienda de Agustina Cherri en Pilar refleja estabilidad, crecimiento y una búsqueda constante de equilibrio entre diseño, naturaleza y familia.

Con información de Caras