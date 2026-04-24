Así es la nueva casa de Sofía Solá, hija de Maru Botana, en Barcelona: luz natural y estilo cozy

Sofía Solá atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Instalada en Barcelona, la hija de Maru Botana comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje internacional y, en paralelo, compartió con sus seguidores cómo es su nuevo hogar.

A través de sus redes sociales, la joven mostró un recorrido íntimo por su departamento, un espacio que refleja una estética fresca, moderna y en plena transformación personal.

Así es la casa de Sofía Solá en Barcelona

La vivienda se caracteriza por un estilo minimalista y muy luminoso, donde predominan los tonos neutros y los materiales naturales.

La luz natural es protagonista absoluta: grandes ventanales recorren el departamento y potencian los pisos de madera clara, que unifican todos los ambientes y aportan calidez.

Un dormitorio con identidad propia

El cuarto es, sin dudas, el espacio más personal de la casa.

Allí, Sofía Solá apostó por un estilo “cozy” y creativo, donde las paredes blancas funcionan como lienzo para un collage de fotos tipo Polaroid, pósters y detalles coloridos que rompen con la sobriedad general.

El mobiliario sigue una línea simple:

Cómoda blanca con tiradores negros

Estantes flotantes con libros y objetos

Detalles lúdicos como figuras decorativas

La ropa de cama, en tonos grises y blancos, mantiene la armonía visual sin perder calidez.

El balcón: un oasis en plena ciudad

Uno de los grandes diferenciales del departamento es su espacio exterior.

El balcón se presenta como un verdadero refugio urbano, con:

Piso de madera clara

Sillones de madera con almohadones blancos

Aberturas negras que aportan contraste moderno

Un lugar pensado para disfrutar del clima mediterráneo y desconectar.

Cocina y comedor con estética actual

Aunque se muestran de forma más sutil, la cocina y el comedor mantienen la coherencia estética del hogar.

La cocina integrada, de líneas limpias y mesadas blancas, se conecta con un comedor donde se destaca:

Mesa circular negra

Sillas con detalles en esterilla

Esta combinación suma un aire orgánico y contemporáneo, una de las tendencias más fuertes en diseño actual.

Un nuevo comienzo lejos de Argentina

La llegada de Sofía Solá a Europa estuvo marcada por una emotiva despedida en Ezeiza, donde Maru Botana la acompañó en este gran paso.

Hoy, instalada en Barcelona, la joven comienza a construir su camino internacional.

Más que un departamento, su nuevo hogar funciona como un reflejo de este momento: cambio, crecimiento y nuevos desafíos.

Con una estética simple pero cargada de personalidad, la casa de Sofía Solá muestra cómo el diseño también puede contar una historia: la de alguien que empieza de nuevo, pero sin perder su esencia.

Con información de Caras