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Arquitectura

Así es la nueva casa de Sofía Solá, hija de Maru Botana, en Barcelona: luz natural y estilo cozy

La hija de Maru Botana mostró su departamento en Barcelona, donde inicia su carrera como modelo internacional, con un estilo minimalista, luminoso y lleno de detalles personales.

Redacción

Por Redacción

Sofía Solá atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Instalada en Barcelona, la hija de Maru Botana comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje internacional y, en paralelo, compartió con sus seguidores cómo es su nuevo hogar.

A través de sus redes sociales, la joven mostró un recorrido íntimo por su departamento, un espacio que refleja una estética fresca, moderna y en plena transformación personal.

Así es la casa de Sofía Solá en Barcelona

@sofffiaasola 1ST DAY HERE! 😂🎀#loveyourself ♬ sonido original – sofffiasolaa

La vivienda se caracteriza por un estilo minimalista y muy luminoso, donde predominan los tonos neutros y los materiales naturales.

La luz natural es protagonista absoluta: grandes ventanales recorren el departamento y potencian los pisos de madera clara, que unifican todos los ambientes y aportan calidez.

Un dormitorio con identidad propia

El cuarto es, sin dudas, el espacio más personal de la casa.

Allí, Sofía Solá apostó por un estilo “cozy” y creativo, donde las paredes blancas funcionan como lienzo para un collage de fotos tipo Polaroid, pósters y detalles coloridos que rompen con la sobriedad general.

El mobiliario sigue una línea simple:

  • Cómoda blanca con tiradores negros
  • Estantes flotantes con libros y objetos
  • Detalles lúdicos como figuras decorativas

La ropa de cama, en tonos grises y blancos, mantiene la armonía visual sin perder calidez.

El balcón: un oasis en plena ciudad

Uno de los grandes diferenciales del departamento es su espacio exterior.

El balcón se presenta como un verdadero refugio urbano, con:

  • Piso de madera clara
  • Sillones de madera con almohadones blancos
  • Aberturas negras que aportan contraste moderno

Un lugar pensado para disfrutar del clima mediterráneo y desconectar.

Cocina y comedor con estética actual

Aunque se muestran de forma más sutil, la cocina y el comedor mantienen la coherencia estética del hogar.

La cocina integrada, de líneas limpias y mesadas blancas, se conecta con un comedor donde se destaca:

  • Mesa circular negra
  • Sillas con detalles en esterilla

Esta combinación suma un aire orgánico y contemporáneo, una de las tendencias más fuertes en diseño actual.

Un nuevo comienzo lejos de Argentina

La llegada de Sofía Solá a Europa estuvo marcada por una emotiva despedida en Ezeiza, donde Maru Botana la acompañó en este gran paso.

Hoy, instalada en Barcelona, la joven comienza a construir su camino internacional.

Más que un departamento, su nuevo hogar funciona como un reflejo de este momento: cambio, crecimiento y nuevos desafíos.

Con una estética simple pero cargada de personalidad, la casa de Sofía Solá muestra cómo el diseño también puede contar una historia: la de alguien que empieza de nuevo, pero sin perder su esencia.

Con información de Caras


Sofía Solá atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Instalada en Barcelona, la hija de Maru Botana comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje internacional y, en paralelo, compartió con sus seguidores cómo es su nuevo hogar.

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