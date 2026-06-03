Río Negro busca asegurar más ingresos con las futuras concesiones de las represas hidroeléctricas

El proyecto de ley alcanza a las futuras concesionarias de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila. Foto: archivo.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto de ley que establece el cobro de una retribución económica a las futuras empresas que operen las principales represas hidroeléctricas del Comahue y otorga la concesión provincial para el uso de las aguas destinadas a la generación hidroeléctrica.

La iniciativa ingresó al Parlamento con acuerdo general de ministros y solicita tratamiento en única vuelta debido a la trascendencia institucional que el Ejecutivo le atribuye a la medida. El proyecto alcanza a las futuras concesionarias de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el gerente general del EPRE, Santiago Yanotti, la iniciativa representa el resultado de un largo proceso de negociación entre las provincias y el Estado nacional. «Después de duras negociaciones y con distintas gestiones de gobierno, finalmente el Gobierno Nacional cedió a la pretensión de Río Negro e incorporó en los pliegos dos cuestiones: el reconocimiento expreso de los gobiernos provinciales como titulares del recurso y el derecho de cobrar por el uso del agua», sostuvo.

El funcionario recordó que las centrales hidroeléctricas del Comahue fueron concesionadas antes de la reforma constitucional de 1994, que reconoció el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. «Como las represas son previas a la reforma constitucional, no le pedían permiso a las provincias para usar el agua ni mucho menos les pagaban por eso», explicó.

«Es el primer reconocimiento a nivel nacional del derecho de las provincias a percibir un canon por el uso de sus recursos», Santiago Yanotti, gerente general del EPRE.

Según se desprende de los fundamentos, la propuesta busca instrumentar las facultades reconocidas por la Ley Provincial 5707, mediante la cual Río Negro reafirmó su dominio sobre las aguas ubicadas en su territorio y estableció la necesidad de una autorización provincial para su utilización con fines hidroeléctricos.

El proyecto comenzó esta semana su recorrido legislativo y obtuvo dictamen favorable de los bloques Juntos Somos Río Negro, PRO Unión Republicana, Coalición Cívica ARI-Cambiemos, Unión Cívica Radical y Primero Río Negro. En tanto, las bancadas Partido Justicialista-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos solicitaron un plazo de 48 horas para fijar posición. La iniciativa fue firmada por Weretilneck y respaldada por todo el gabinete provincial. El jueves próximo será debatida en la Legislatura.

Cuánto cobrará Río Negro a las empresas que operen las represas

El punto central de la iniciativa es la creación de una retribución económica vinculada a la actividad de las futuras operadoras. El proyecto establece que deberán abonar a la Provincia un monto equivalente al 1% de toda la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La norma también contempla que ese porcentaje pueda elevarse hasta el 2% si Neuquén renuncia a percibir una compensación por el aprovechamiento de recursos hídricos compartidos.

“La retribución por el uso especial del recurso hídrico con fines de generación hidroeléctrica será equivalente al uno por ciento (1%) del monto facturado por toda venta que el concesionario realice al Mercado Eléctrico Mayorista”, establece el artículo primero del proyecto.

La autoridad encargada de implementar, controlar y percibir esos recursos será la Secretaría de Estado de Ambiente y Energía de Río Negro, que además tendrá facultades para reglamentar los mecanismos de liquidación y fiscalización.

Yanotti señaló que el ingreso que obtendrá la provincia dependerá de distintas variables vinculadas al mercado energético. «Va a ir moviéndose en la medida que los contratos que consigan las generadoras sean mejores o peores», indicó al explicar que el monto final estará atado tanto al precio de venta de la electricidad como a los niveles de generación de cada año.

El reclamo histórico por el dominio de los recursos naturales

En los fundamentos, el Gobierno provincial sostiene que las negociaciones con Nación permitieron obtener nuevos reconocimientos vinculados a la participación de las provincias en el aprovechamiento de los recursos hídricos utilizados por las represas del Comahue.

“La provincia logró, junto a la vecina Neuquén, una serie de reconocimientos históricos por parte del Estado Nacional en relación a las represas del Comahue”, señala el mensaje remitido a la Legislatura.

El proyecto remarca que ese reconocimiento implica que las futuras adjudicatarias deberán contar con una concesión provincial para utilizar las aguas de los ríos y afrontar el pago correspondiente por ese aprovechamiento.

Además, el Ejecutivo sostiene que la medida constituye un avance en la aplicación del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio.

“Ese reconocimiento supone un hito dentro del federalismo argentino”, afirma el proyecto al referirse al nuevo esquema previsto para las concesiones hidroeléctricas.

Yanotti consideró que el esquema acordado con Nación brinda previsibilidad a largo plazo para las provincias. «Esto significa certeza jurídica y un logro enorme porque Río Negro y Neuquén son las primeras provincias del país que logran cobrar un canon por el uso del recurso», afirmó.

El funcionario remarcó además que la retribución prevista no constituye un nuevo impuesto sobre la generación eléctrica. «No es una regalía ni un impuesto. Es un pago que las empresas hacen por utilizar el agua», señaló.

Finalmente, sostuvo que la medida puede transformarse en un antecedente para otras jurisdicciones del país. «Es un antecedente no sólo muy bueno para Río Negro, sino para el conjunto de las provincias argentinas que tengan concesiones por vencer. Es el primer reconocimiento a nivel nacional del derecho de las provincias a percibir un canon por el uso de sus recursos», concluyó.