Plottier: la Municipalidad denunció que gremialistas ingresaron por la fuerza y retuvieron a Malena Resa en medio del conflicto

La Municipalidad de Plottier denunció este miércoles un episodio que calificó como de «violencia institucional» en el conflicto que mantiene con trabajadores municipales por reclamos salariales y laborales.

Según informó en un comunicado oficial, representantes sindicales y miembros de la planta política ingresaron por la fuerza al edificio comunal e impidieron la salida de funcionarios.

Desde el Ejecutivo que encabeza la intendenta Malena Resa aseguraron que entre las personas retenidas se encontraba la propia jefa comunal. El municipio expresó su «más enérgico repudio» a lo sucedido y sostuvo que las instituciones democráticas deben ser respetadas.

La administración local remarcó que no avalará ningún acuerdo alcanzado bajo situaciones de presión o coacción. «Las instituciones no se toman; se respetan», señalaron desde el gobierno municipal.

Además, informaron que se solicitó la presencia de efectivos policiales para garantizar la seguridad de las personas que permanecían dentro del edificio y resguardar los bienes públicos.

Auditoría de acuerdos y situación financiera

En el mismo comunicado, el Ejecutivo explicó que se encuentra desarrollando una auditoría sobre contratos y acuerdos firmados durante la gestión anterior. Según indicaron, algunos de esos expedientes forman parte de causas judiciales vinculadas a presuntas irregularidades administrativas.

Por ese motivo, la Municipalidad sostuvo que no resulta posible ni responsable convalidar compromisos que todavía no fueron debidamente verificados. La gestión afirmó que cualquier decisión deberá ajustarse a los procedimientos legales vigentes.

El gobierno local también advirtió sobre una situación de «extrema presión» presupuestaria en materia de recursos humanos. En ese contexto, señaló que los fondos disponibles serán administrados bajo criterios de responsabilidad fiscal.

Pese a la tensión, el Ejecutivo aseguró que mantiene abierta la instancia de diálogo y manifestó su disposición a encontrar soluciones sostenibles para el conflicto.

El reclamo sindical por salarios y antigüedad

Desde el sector gremial explicaron que la protesta se originó por el supuesto incumplimiento de un acta acuerdo alcanzada en la última mesa técnica entre trabajadores y autoridades municipales.

Según indicaron, estaba previsto aplicar un incremento en el punto de antigüedad equivalente al 0,5% sobre la categoría 24. Sin embargo, afirmaron que los haberes fueron acreditados sin que se reflejara ese aumento.

Los representantes sindicales señalaron que durante una reunión con funcionarios del Ejecutivo se les informó que el municipio no estaría en condiciones de afrontar el costo económico de la medida acordada.

Ante esa situación, ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza y aseguraron que permanecerán activas hasta recibir una respuesta concreta por parte del gobierno municipal.

Anuncian un nuevo bloqueo para este jueves

La Municipalidad informó además que los dirigentes sindicales anunciaron una nueva medida de protesta consistente en un bloqueo de accesos al edificio comunal.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción fue convocada para este jueves a las 7 de la mañana. El Ejecutivo aseguró que continuará informando a la comunidad sobre la evolución del conflicto.

Mientras tanto, la disputa entre el gobierno de Malena Resa y los trabajadores municipales suma nuevos capítulos y mantiene abierta una negociación que, por el momento, no encuentra puntos de acuerdo.