Cambios en la VTV: qué deben cumplir los talleres mecánicos para realizar la verificación técnica

Se creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una de las modificaciones más importantes de los últimos años en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

A través de la Resolución 32/2026, publicada en el Boletín Oficial, se creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una herramienta que permitirá incorporar al sistema de revisiones técnicas a talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores.

Uno de los principales cambios es que los automovilistas podrán realizar la VTV en establecimientos que estén debidamente inscriptos y habilitados en el nuevo registro nacional.

Además, el sistema funcionará mediante una plataforma digital que centralizará la información de las inspecciones y permitirá controlar la emisión de certificados en todo el país.

Qué deben cumplir los talleres mecánicos para poder hacer la VTV

Para obtener la habilitación, los establecimientos deberán acreditar capacidad técnica, contar con el equipamiento exigido por la normativa vigente y cumplir con los procedimientos de inspección establecidos por las autoridades nacionales.

Asimismo, continuará siendo obligatoria la figura de un director técnico responsable de las revisiones realizadas.

La inscripción se realizará mediante una declaración jurada presentada por el taller. Entre las novedades del sistema se encuentra la implementación de una habilitación provisoria automática en caso de que la administración no responda dentro de los plazos establecidos.

No obstante, posteriormente podrán realizarse controles y auditorías sobre la documentación presentada.

Los talleres interesados deberán inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

El registro será público, gratuito y completamente digital, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El mismo trámite se puede comenzar por ARCA o Mi Argentina.

El nuevo esquema también permitirá la incorporación de concesionarias oficiales e importadores, con el objetivo de ampliar la red de centros habilitados para inspeccionar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.

Cómo hacer la VTV en un taller mecánico

Una vez que el establecimiento figure como habilitado en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, los conductores podrán solicitar un turno y realizar allí la revisión técnica obligatoria, de manera similar a como se efectúa actualmente en las plantas verificadoras tradicionales.

Durante la inspección se controlarán los elementos de seguridad y funcionamiento exigidos por la normativa vigente, entre ellos los sistemas de frenos, suspensión, dirección, neumáticos, luces, emisiones contaminantes y demás componentes vinculados con la seguridad vial.

Toda la información quedará registrada en la base de datos nacional desarrollada por la Subsecretaría de Transporte Automotor.

Respecto de los plazos de revisión, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años de antigüedad.

Por su parte, los automóviles de hasta diez años deberán efectuar los controles cada 24 meses, mientras que aquellos con más de diez años de antigüedad deberán someterse a una revisión anual.

Sin embargo, la implementación efectiva del nuevo sistema dependerá también de la adhesión de las distintas jurisdicciones provinciales, ya que la VTV continúa siendo una competencia regulada en gran medida por cada provincia.

Por ese motivo, el alcance práctico de la reforma podría variar según la normativa vigente en cada distrito del país durante los próximos meses.