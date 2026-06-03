En fotos | Así fue la marcha por el «Ni Una Menos» en Neuquén y Río Negro este miércoles 3 de junio

Una gran movilización nacional se llevó a cabo este miércoles 3 de junio en marco del «Ni Una Menos». A 11 años de la primera movilización, otra vez miles y miles de personas salieron a las calles contra los femicidios y la violencia de género en Neuquén y Río Negro.

Foto: Cecilia Maletti.

Esta convocatoria se dio en medio de la conmoción en todo el país por el crimen de Agostina Vega en Córdoba. A esto, se sumaron las voces para pedir justicia por el femicidio de Noelia Carolina Romero (30) en Temperley y Dulce María Beatriz Candia (17) en Misiones.

Foto: Cecilia Maletti.

En Neuquén capital, la concentración principal comenzó a las 17:30 en el Monumento al General San Martín, en donde confluyeron agrupaciones de Plottier, Centenario y Senillosa.

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

Según precisó la agrupación La Revuelta, en la capital neuquina hubo alrededor de 25 mil personas en las calles en marco del «Ni Una Menos».

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

«Hoy fuimos marea en Neuquén y en todo el país», indicaron y sentenciaron: «Al miedo que pretende empujarnos la misoginia femicida, respondemos juntas y juntes en las calles, con más lucha y organización feminista».

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

Así fue la marcha por «Ni Una Menos» en Río Negro

Una multitud se movilizó este miércoles por las calles del centro de General Roca en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos, con fuertes reclamos por justicia para las víctimas de femicidios y pedidos de mayores políticas públicas de prevención y protección.

Marcha Ni Una Menos en Roca. Foto: Andrés Maripe.

La convocatoria reunió a organizaciones sociales, feministas, sindicales y vecinos que marcharon para visibilizar la problemática de la violencia de género y exigir respuestas concretas por parte del Estado.

Foto: Andrés Maripe.

Foto: Juan Thomes.

Gabriela De Gregorio dialogó con Diario RIO NEGRO Y destacó la importancia de sostener la presencia en el espacio público para visibilizar los reclamos.

«Vengo desde siempre, desde la primera marcha. En aquella época venía con mi hijo que estaba en la primaria y no falté nunca porque creo que hay que estar», expresó. También sostuvo que, aunque las movilizaciones no siempre alcanzan para resolver los problemas estructurales, siguen siendo una herramienta indispensable para generar cambios.

Foto: Andrés Maripe.

Por su parte, la referente feminista de Viedma, Morena Patrizio, sostuvo que este año las encuentra «preocupadas y ocupadas», organizadas para marchar en las calles de Río Negro, Neuquén y todo el país. «Es necesario y urgente que la violencia de género se ponga en agenda», exigió. Además, lanzaron «Alerta Violeta», «una alerta gubernamental».

Foto: Marcelo Ochoa.

Aseguró que «actualmente no hay recursos para poder hacer acompañamientos articulados y sostenidos ante situaciones de violencia de género» y enfatizó: «El nivel de desidia estatal a nivel nacional es algo que también se traduce en Río Negro».

Foto: Marcelo Ochoa.

Foto: Marcelo Ochoa.

Señaló que, a nivel provincial, «no hay una sistematización y monitoreo de datos para pensar política pública». El último registro se publicó en 2023, con los datos de femicidio de 2022. Por eso buscan desarrollar un registro propio que visibilice a las víctimas y recuerde quiénes fueron sus femicidas.

Foto: Marcelo Ochoa.

Foto: Marcelo Ochoa.

Patrizio sostuvo que la falta de presupuesto «se cobra vidas», lo que se vio reflejado en los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia, «dos casos testigos». «El caso de Agostina mostró que el desmembramiento del Estado después termina en una tragedia. Es lo mismo que nos está pasando acá: podemos articular con el municipio o con provincia, pero las estrategias integrales no se construyen», aseguró.

Frente al «retroceso y la crueldad», el movimiento feminista de Viedma lanzó una «Alerta Violeta», una consigna que busca provincializarse. «No es una alerta meteorológica, es una alerta gubernamental», aclaró Patrizio. La iniciativa funciona como una red de articulación provincial que ya nuclea a referentes de 17 localidades para denunciar que el vaciamiento de las políticas de género pone vidas en riesgo inminente.