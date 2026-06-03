«Paseo del Mercado»: El ambicioso proyecto de casi $1.000 millones que transformará por completo la entrada a Cipolletti

Uno de los aspectos distintivos del proyecto será la incorporación del álamo como especie predominante. Ilustración: municipio de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti abrirá el próximo 18 de junio los sobres de la licitación para ejecutar la obra del Parque del Mercado, una intervención urbana que demandará una inversión oficial de $971.985.840 y que contará con un plazo de ejecución de 150 días corridos.

El proyecto apunta a recuperar un espacio histórico ubicado sobre calle Pacheco, entre Mengelle y Rivadavia, para convertirlo en un nuevo pulmón verde destinado al encuentro, la recreación y el desarrollo de actividades culturales y gastronómicas.

La iniciativa forma parte del plan municipal de ampliación y mejora de los espacios públicos de la ciudad. La propuesta busca revalorizar un terreno que durante años permaneció como un excedente del tejido urbano y sumarlo a la red de paseos y plazas que se desarrollan en distintos sectores de Cipolletti.

Un nuevo espacio verde en el ingreso de Cipolletti

El futuro Parque del Mercado tendrá un diseño lineal que conectará distintos sectores mediante un recorrido peatonal continuo. El eje central estará conformado por una estructura apergolada que vinculará los extremos del predio y funcionará como elemento ordenador del espacio.

A lo largo del paseo se distribuirán áreas de descanso, sectores parquizados, mobiliario urbano y espacios destinados a la permanencia de vecinos y visitantes. Además, se prevé la ejecución de un sistema integral de iluminación para mejorar la seguridad y la utilización del parque durante la noche.

Uno de los aspectos distintivos del proyecto será la incorporación del álamo como especie predominante. El diseño toma inspiración en este árbol emblemático del Alto Valle, que estará presente en las cabeceras del paseo y aportará identidad paisajística al conjunto.

Paseo del Mercado: espacios para gastronomía y eventos culturales

La propuesta también contempla la instalación de carritos gastronómicos y sectores específicos para food trucks, con el objetivo de generar un nuevo punto de encuentro para la actividad comercial y recreativa.

Según el diseño preliminar, el parque incluirá plazas secas, áreas de permanencia y espacios preparados para la realización de eventos culturales, ferias y actividades comunitarias.

Desde el municipio consideran que la obra permitirá consolidar un nuevo corredor urbano de uso público, mejorar la calidad ambiental del sector y sumar una alternativa de esparcimiento para los vecinos.