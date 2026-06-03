El Banco Central superó la meta de compras de reservas y el dólar volvió a subir

El Banco Central compró este miércoles U$S 43 millones y acumuló U$S 10.029 millones desde principios de año, con lo cual superó el primer objetivo que se había impuesto.En rigor, la meta de comprar U$S 10.000 millones en 2026 siempre fue indicativa y referencia de un ejercicio técnico que se basaba en un supuesto “de mínima” bajo determinadas condiciones financieras.

Sin embargo, con el correr de los meses se transformó en un primer mojón de una política que se mantendrá a lo largo del año.

Este no resulta un cambio menor, dado que si el Banco Central se retirase del mercado de cambios la cotización de la divisa podría desplomarse.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que ahora el objetivo real del año se ubica en un nivel de compras de entre U$S 17.000 y U$S 24.000 millones, que son las cifras que surgen de los modelos teóricos en los que se evaluó un “escenario optimista” y otro “ideal”. Dada la guerra en Medio Oriente que pega en los precios de la energía, en los combustibles y en la inflación, los cálculos ubican la compra de divisas en el medio de ambas cifras. El plan tiene la venía del Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que el objetivo es que la acumulación real de reservas alcance los U$S 8.000 millones al 31 de diciembre.

De esta manera, las reservas brutas internacionales treparon a U$S 48.414 millones, mientras que las netas siguen negativas en unos U$S 500 millones. Dados los pagos de deuda que se realizaron durante el año, la acumulación real fue minoritaria.

Para alcanzar el objetivo de U$S 8.000 millones en el año será fundamental que el Gobierno recupere la capacidad de salir al mercado a refinanciar vencimientos de capital.

Cotización en alza

En este escenario, el dólar oficial volvió a ajustar al alza y cerró en $ 1.410 para la compra y $ 1.460 para la venta, con un avance de $ 10 con relación al último cierre. Esta cotización se mantuvo para los ahorristas minoristas, mientras que el precio mayorista quedó avanzó a $ 1.429 y $ 1.438 para ambas cotizaciones.

“La divisa abrió la jornada por encima del cierre de ayer, en $1.429, y desde el comienzo el mercado se mostró claramente tomador. Las primeras operaciones fueron impulsando la cotización de manera sostenida hasta estabilizarse transitoriamente en la zona de $1.433. A partir de allí, la persistente presión compradora, sumada a una importante participación de empresas cancelando obligaciones y otras que continúan girando utilidades al exterior, fue generando un progresivo retiro de la oferta, permitiendo que el tipo de cambio avanzara escalonadamente durante toda la rueda”, explicaron desde ABC Mercados.

En otro orden, en las últimas horas trascendió que el Tesoro compró en el mercado de cambios otros U$S 150 millones para seguir acumulando recursos en pos del pago de julio a acreedores. A la fecha se estiman que el Tesoro ya cuenta con más de U$S 3.000 millones sobre una obligación total de U$S 4.300 millones. Para llegar al total, aún restan colocaciones del AO28 por unos 600 millones, además de un posible ingreso adicional por privatizaciones.