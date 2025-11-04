¿Chau a los mosquitos dentro de casa en el verano?: una alternativa al mosquitero tradicional ya marca tendencia

Los tradicionales mosquiteros, por años el principal escudo contra los insectos en el hogar, enfrentan un posible reemplazo. Una innovadora alternativa, conocida como mosquitero plegable o plisado, emerge con fuerza y se posiciona como una tendencia dominante para los próximos años, según especialistas del sector.

Este sistema, que ya comienza a instalarse en ventanales, balcones y puertas, se caracteriza por su diseño funcional y estético. A diferencia de sus predecesores fijos, el mosquitero plisado se abre y cierra de forma lateral, emulando el movimiento de un acordeón.

Entre sus principales beneficios, se destaca que no obstruye la vista exterior y su operación es sumamente rápida. Este factor lo convierte en una solución práctica para el día a día, ofreciendo comodidad sin sacrificar la protección.

Las ventajas en diseño y mantenimiento de los nuevos mosquiteros que ya marcan tendencia

Las mosquiteras plisadas brindan una solución que integra eficazmente la defensa contra los insectos con un diseño mucho más liviano y prolijo. Una de sus cualidades más valoradas es que no acumulan polvo con facilidad, lo que simplifica su limpieza, requiriendo solo un paño suave o soplar para eliminar suciedad de los pliegues.

Además, su capacidad de retraerse por completo cuando no están en uso las hace prácticamente invisibles.

Su estructura ingeniosa permite que la tela se mantenga tensa sin la necesidad de marcos robustos y pesados, lo que facilita su adaptación a una amplia gama de tamaños y estilos de aberturas. Son particularmente adecuadas para ventanales de grandes dimensiones y accesos a galerías, donde la fluidez en el tránsito es esencial. Resisten la deformación y están disponibles en diversos colores y acabados, lo que les permite integrarse armoniosamente tanto en ambientes modernos como rústicos.

Otro punto a favor de los mosquiteros plisados es su capacidad para permitir un abundante paso de aire, evitando la sensación de encierro, un aspecto altamente valorado en viviendas que priorizan la ventilación natural. Su mecanismo de apertura y cierre veloz resulta ideal para hogares con niños, personas mayores o para aquellas situaciones donde las puertas son manipuladas frecuentemente durante el día.