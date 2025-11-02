Así será la nueva sede de los arquitectos en Roca

El primer premio: Arq. Jose Luis Basualdo / Colaboradores: Arq. Juan Marcos Basso (Proyectista) -Arq. Emiliano Sebastian Acevedo (Renderista/Proyectista) – Chiara Lucía Guidali (Dibujante). El proyecto ganador contempla la remodelación de una superficie cubierta de 90 m² y una ampliación de 55 m² de obra nueva más espacios exteriores.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro, Seccional General Roca (CARN2) dio a conocer a los ganadores del Concurso de Anteproyectos para la remodelación de su nueva sede, ubicada en calle Rodhe 277, en el corazón de la ciudad.



La propiedad, adquirida este año, marca un hito en el crecimiento institucional del Colegio, que busca así fortalecer su presencia territorial. El certamen -organizado bajo la modalidad de concurso público y vinculante- reunió a más de cincuenta participantes, entre profesionales y estudiantes, y recibió doce propuestas que aportaron ideas diversas sobre cómo debe ser el nuevo espacio institucional.

“Queremos que la sede sea un punto de referencia para la profesión, pero también un lugar de intercambio abierto, donde los jóvenes arquitectos se sientan integrados y protagonistas del futuro de nuestra ciudad”. CARN2



El carácter vinculante garantiza la continuidad del proceso con el equipo ganador, que desarrollará el proyecto ejecutivo y la gestión del permiso municipal de obra, asegurando coherencia y calidad en todas las etapas, informó el CARN2.



El proyecto ganador servirá de base para el proyecto ejecutivo de la sede, que contempla la remodelación de una superficie cubierta de 90 m² y una ampliación de 55 m² de obra nueva más espacios exteriores, con criterios de accesibilidad, eficiencia y sustentabilidad.

El objetivo institucional es inaugurar la obra en diciembre de 2026 y consolidar así un espacio moderno, flexible y abierto al intercambio.

1,6 millones de pesos recibirá el equipo que obtuvo el primer premio, a cuenta del proyecto ejecutivo. El segundo premio es de $ 600.000 y el tercero de $ 300.000.



La jura del concurso se realizó el pasado 10 de octubre, con la participación del jurado integrado por la Arq. Ana Lía Frank (en representación de los participantes), Arq. Federico Fernández Rubio y Arq. Florencia Hermida (por la entidad promotora CARN2), Arq. Vanina Giannini (por la Municipalidad de General Roca), Arq. Fernando Albéniz (por la Universidad Nacional de Río Negro), Arq. Marcelo Solana (por FADEA) y la asesora del concurso, Arq. Viviana Arcos.

Desde el Colegio de Arquitectos destacan la metodología de concursos como una herramienta abierta, transparente y democrática para seleccionar proyectos, que potencia la calidad arquitectónica y promueve la participación profesional.

El segundo premio: Arq. Matias Impini – Arq. Lila Nielsen / Colaborador: Juan Ignacio Del Valle (Dibujante).





“Cada concurso es una oportunidad para abrir la arquitectura a la comunidad, para pensar colectivamente y para fortalecer la profesión. Nos interesa sostener esta práctica como un modo de construir ciudad con compromiso y calidad”, expresaron desde la institución.



El concepto que impulsa esta iniciativa es generar un nuevo espacio para la arquitectura, el barrio y las nuevas generaciones.



La nueva sede del Colegio se emplaza en un entorno urbano estratégico, próximo a la pileta municipal y la cancha de hockey, lo que permitirá integrar la propuesta arquitectónica al tejido del barrio y aportar valor al espacio público circundante. La intervención busca potenciar la relación entre la arquitectura y la vida cotidiana de la ciudad, promoviendo un uso activo del entorno urbano.



Además, este nuevo espacio se concibe como un lugar de encuentro y pertenencia para las nuevas generaciones de arquitectos, con áreas flexibles que permitan desarrollar actividades conjuntas con instituciones, universidades y actores locales, fomentando una agenda dinámica y participativa que mantenga vivo el espíritu del Colegio.

El tercer premio: Arq. Franco Aquistapace / Colaboradores: Emilio Adiego- José Luis Da Luz- Rocio Belen De La Fuente- Julieta Ferreyra- Manuel Ferreyra- Germán Javier Gatica- Agostina Testaseca- Guadalupe Ragona.





