Cómo es el restaurante del Chaqueño Palavecino en Salta: madera, naturaleza y diseño regional

En su finca de Salta, el Chaqueño Palavecino creó un espacio gastronómico que parece una extensión natural de su hogar. El proyecto combina materiales nobles, grandes sectores al aire libre, vegetación y detalles de la arquitectura regional con una premisa clara: conservar el espíritu de una casa familiar.

Hay casas que incorporan un quincho o una gran galería para recibir invitados. En el caso del Chaqueño Palavecino, esa idea fue mucho más lejos: dentro del entorno de su finca salteña funciona El Patio del Chaqueño, un restaurante pensado como punto de encuentro entre arquitectura, gastronomía y folklore.

Según mostró revista Caras, el espacio está integrado a la propiedad del músico, en la zona de Rosario de Lerma, Salta, donde la naturaleza ocupa un lugar central. Más que buscar la estética de un restaurante convencional, la propuesta recupera elementos propios de las construcciones norteñas y de los grandes espacios familiares destinados a recibir gente.

El Patio del Chaqueño: un restaurante que parece parte de la casa

Uno de los rasgos más interesantes desde el diseño es precisamente la continuidad entre la vivienda, el paisaje y los sectores destinados a los visitantes.

La madera tiene fuerte presencia en el restaurante y se combina con materiales y terminaciones de aspecto rústico. Los ambientes están pensados para reuniones numerosas, mientras que los sectores abiertos permiten mantener permanentemente el contacto con el verde que rodea la propiedad.

No hay una intención de borrar las marcas de la vida rural para crear un establecimiento sofisticado. Por el contrario, el campo forma parte de la estética.

Senderos internos comunican las distintas construcciones y permiten recorrer un predio donde conviven jardines, árboles, espacios productivos y sectores destinados al descanso.

Madera y cemento: las claves de un quincho pensado para reunirse

Otro de los ambientes que define la identidad de la propiedad es el gran quincho.

Su diseño combina madera y cemento, con una importante parrilla como centro del espacio. No es casual: la arquitectura está pensada alrededor de una costumbre muy argentina, la de extender las reuniones durante horas alrededor de la mesa y el fuego.

Incluso la decoración acompaña esa intención. Una de las paredes tiene el cartel “Un aplauso para el asador”, un detalle informal que resume el espíritu del lugar.

La finca suma además pileta y sectores recreativos, mientras que la amplitud del terreno permite caminar o desplazarse entre los diferentes espacios sin perder la sensación de estar en pleno campo.

Una huerta integrada al paisaje de la casa

El diseño del predio no termina en los espacios construidos. La huerta es otra pieza importante de la finca y refuerza una tendencia cada vez más presente en proyectos residenciales: integrar producción, paisaje y vivienda.

Allí se cultivan productos como papas, ajos, cebollas, tomates y zapallos.

Los animales también forman parte de la postal cotidiana. En diferentes sectores pueden encontrarse caballos, llamas, ovejas y perros, consolidando una estética rural que en este caso no es decorativa, sino parte del funcionamiento diario de la propiedad.

Una bodega, un museo y hasta un estudio de grabación

La particularidad de la finca está en la cantidad de usos que logró reunir dentro de un mismo terreno.

Muy cerca del restaurante funciona una bodega artesanal, mientras que otro sector está destinado a un museo personal donde el Chaqueño conserva objetos y recuerdos acumulados durante su extensa carrera artística.

También cuenta con un estudio de grabación privado, llamado Juanangel, donde el músico trabajó en diferentes proyectos.

De esta manera, la propiedad funciona simultáneamente como casa, espacio de trabajo, lugar de encuentro y proyecto gastronómico.

Arquitectura con identidad: cuando la casa cuenta quién vive en ella

Más allá de sus dimensiones, quizás lo más interesante del proyecto sea que prácticamente ningún espacio parece ajeno a la personalidad de su dueño.

La madera, los sectores de reunión, la parrilla, la huerta, los animales, el restaurante y los recuerdos de su carrera construyen una misma narrativa vinculada con Salta y el folklore.

El Patio del Chaqueño lleva esa idea un paso más allá: transforma parte de la intimidad de una finca familiar en una experiencia que puede ser compartida con visitantes, sin abandonar la estética rural que caracteriza al resto de la propiedad. El establecimiento funciona sobre la Ruta Provincial 23, kilómetro 7, en la zona de Cerrillos y Rosario de Lerma.