Dos operativos de rescate en el volcán Lanín demandaron durante las últimas horas un importante despliegue y el trabajo coordinado de rescatistas, personal operativo, comunicaciones, logística, salud y fuerzas de seguridad. Según informó el Parque Nacional Lanín, las tareas incluyeron un descenso vespertino el domingo y una compleja evacuación nocturna que se extendió por más de 12 horas en condiciones exigentes de montaña.

El procedimiento más extenso se inició a las 21:57 tras un pedido de asistencia emitido desde el refugio Alquimia para una joven de 25 años oriunda de Mendoza, quien presentaba una infección con un cuadro agudo de dolor que le impedía desplazarse por sus propios medios.

Frente a esa emergencia, una primera cuadrilla de rescate del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Junín de los Andes ascendió hasta el refugio, realizó la evaluación de la víctima, procedió a su estabilización y comenzó el descenso en una camilla tipo SKED preparada para el traslado sobre nieve.

Relevo en altura y apoyo de Gendarmería

Más tarde, una segunda cuadrilla de ICE San Martín de los Andes subió hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar para relevar y reforzar las tareas de evacuación. En paralelo, un tercer equipo integrado por efectivos de Gendarmería Nacional aguardó en el sector de la Espina del Pescado para colaborar en el porteo y el traslado de la camilla en los tramos más exigentes del recorrido.

Finalmente, una ambulancia esperó en la base para recibir a la paciente y trasladarla al hospital, lo que permitió culminar el procedimiento a las 10:30 de la mañana.

De acuerdo con el parte del Parque Nacional Lanín, este despliegue nocturno y matinal movilizó a un total de 24 personas: 10 rescatistas de ICE, tres efectivos de Gendarmería Nacional, cuatro agentes operativos, un integrante de logística, un radioperador y tres integrantes del servicio de ambulancia. Desde la administración del área protegida destacaron el compromiso, la preparación y el esfuerzo de todos los equipos intervinientes para garantizar una evacuación segura en la montaña.

Dos rescates en menos de 24 horas

Horas antes de esa emergencia nocturna, el domingo por la tarde, se había desarrollado el primer operativo en el volcán cuando una joven de 38 años oriunda de Junín de los Andes sufrió un posible esguince de rodilla en las cercanías del desvío de mulas.

Foto: Parque Nacional Lanín.

En esa oportunidad, el rescate estuvo a cargo del Grupo de Rescate de Junín de los Andes junto al guardaparque de Tromen, quienes asistieron a la visitante en el lugar y efectuaron su descenso de manera segura.