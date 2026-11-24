Necrológicas de hoy, martes 24 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 24 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Neme, Norah
La Asociacion Italiana de S.M y Deportiva Italia Unida, participa de su fallecimiento acompañando a su Flia en tan doloroso momento
VASQUEZ VDA. DE TORRES, AZUCENA
Fallecio en Gral. Roca a los 83 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares comunican su deceso.Sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 11 en la necropolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Bonacchi, Norita
Perla, Marcela y Mario Sosa participan su deceso y acompañan a Adolfo, a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor.
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