Neme, Norah La Asociacion Italiana de S.M y Deportiva Italia Unida, participa de su fallecimiento acompañando a su Flia en tan doloroso momento

VASQUEZ VDA. DE TORRES, AZUCENA Fallecio en Gral. Roca a los 83 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares comunican su deceso.Sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 11 en la necropolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO