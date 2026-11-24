El presupuesto 2027 de Viedma contempla distintas obras de infraestructura urbana que apuntan a mejorar el drenaje pluvial, avanzar con servicios en nuevos loteos y reforzar la iluminación en sectores de la ciudad y El Cóndor.

Entre las iniciativas incluidas en el proyecto aparecen intervenciones en estaciones de bombeo, trabajos vinculados a redes cloacales y eléctricas, mejoras en calles y proyectos de iluminación pública. Las propuestas forman parte de la planificación que el Ejecutivo municipal presentó ante el Concejo Deliberante.

El sistema de bombeo pluvial, entre las obras previstas

Uno de los puntos que aparece en el proyecto está vinculado al sistema de drenaje pluvial. Allí se mencionan intervenciones y equipamiento para distintas estaciones de bombeo, entre ellas las ubicadas en 14 de Marzo, Costanera, Monseñor Esandi, en el barrio San Martín, y el sector de calle 2 y 25.

El documento también detalla capacidades de bombeo para algunos equipos. La denominada Estación Este contempla una capacidad nominal de 1,5 metros cúbicos por segundo y un máximo de 2,25 m³/s. En la Estación Oeste, los valores consignados son de 2,7 m³/s nominales y 3,6 m³/s máximos.

Para el sector de Monseñor Esandi se mencionan dos bombas de 0,8 m³/s cada una, mientras que para la estación de calle 2 y 25 se contempla una capacidad de 0,8 m³/s.

Qué obras se contemplan para los loteos

El proyecto también incorpora infraestructura para distintos sectores vinculados al desarrollo urbano de Viedma.

En Los Hornos se menciona la red cloacal para el loteo, mientras que en Los Eucaliptus se proyecta la incorporación de ripio para las calles. En Los Azules, en tanto, aparece la infraestructura para la red eléctrica.

Estas iniciativas se vinculan con la planificación de nuevos sectores urbanos y la necesidad de avanzar en infraestructura básica para acompañar la expansión de la ciudad y la generación de nuevos lotes.

Iluminación y obras en calles

Entre las iniciativas también figura un plan de iluminación para El Cóndor, con una referencia a 650 luminarias, y trabajos complementarios en distintos puntos de Viedma.

El presupuesto menciona intervenciones sobre avenida Balbín, entre la Universidad Nacional del Comahue y el puente seco peatonal, además de obras sobre calle H. Bouchard, entre Cagliero y la ruta provincial 1.

En el barrio Popular 24 de Agosto de El Cóndor también se prevé la elaboración de proyectos ejecutivos para las redes de electricidad, alumbrado público y gas. En este caso, se trata de una etapa de formulación de proyectos, por lo que no implica necesariamente la ejecución de las obras durante el próximo año.

Espacios públicos y calzadas

Dentro de la planificación municipal también aparecen las mejoras en espacios públicos y calzadas, una línea de inversión que el Ejecutivo plantea sostener durante el próximo año.

En la fundamentación del presupuesto se menciona la continuidad del acompañamiento a obras vinculadas a la mejora de espacios públicos y el mantenimiento de calzadas, además de intervenciones que buscan fortalecer la infraestructura urbana y los servicios en los barrios.

También plantean avanzar con obras de infraestructura básica, equipamiento urbano y mejoras en espacios de recreación, como parte de una planificación que incluye el crecimiento de la ciudad y la atención de las demandas de distintos sectores.

Las iniciativas forman parte del proyecto de presupuesto municipal para 2027, que asciende a $74.230 millones (unos US$ 46 millones), un 31% más que los $56.691 millones aprobados para 2026 (unos US$ 35,1 millones).