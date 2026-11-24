El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, volverá a la Legislatura para fundamentar el presupuesto elevado para el año próximo. Foto: Marcelo Ochoa.



Este martes, la Legislatura abrirá el debate por el presupuesto provincial 2027 y el paquete fiscal del próximo año, dos iniciativas que concentrarán el análisis de las comisiones antes de su tratamiento en el recinto, previsto para el jueves.

La discusión parlamentaria contendrá el análisis de las erogaciones salariales. El proyecto destina $2.466.366 millones a Personal, equivalentes a $2,47 billones o US$1.541 millones, tomando una cotización del dólar de $1.600. Esa partida representa el 51,6% del presupuesto total de $4.778.380 millones para el Estado provincial, unos US$2.986 millones.

La magnitud del desembolso proyectado para los salarios vuelve a colocar la partida de personal como el principal componente de las cuentas provinciales.

En el ejercicio actual, las erogaciones salariales acumularon hasta octubre $1.658.843 millones (US$1.036 millones). Con esa ejecución y las proyecciones para noviembre y diciembre, el cierre de 2026 se estima en algo más de $2.111.000 millones (US$1.319 millones).

El presupuesto del año próximo contempla así un incremento cercano al 17% respecto del gasto proyectado para 2026. La diferencia estimada entre ambos ejercicios supera los $355.000 millones, unos US$222 millones.

La evolución de los salarios estatales también muestra otra referencia: entre enero y octubre, la masa salarial aumentó alrededor del 27,6% en comparación con igual período de 2025, mientras que la inflación interanual del último mes llegó al 33,1%.

La diferencia evidencia que el crecimiento de los desembolsos en personal quedó por debajo de la variación de los precios.

En el actual ejercicio, la ejecución salarial concentra, además, casi el 56% de la totalidad de las erogaciones del Estado provincial.

En Neuquén, esa asignación para el 2026 ya doblaba a su similar rionegrina, con $ 4,2 billones. Esa partida representa el 49% del poderoso presupuesto neuquino. Llega al 63% en la provincia de Chubut.

El nivel de desembolso mensual se aproxima actualmente a los $175.000 millones, equivalentes a US$109,4 millones. Esta asignación equivale a un tercio del total programado de obras públicas para el 2027.

La discusión presupuestaria llegará en la antesala de una nueva negociación salarial. El gobierno provincial y los gremios estatales retomarán la semana próxima las conversaciones para establecer pautas remunerativas durante la primera parte del año, en un escenario donde el presupuesto 2027 anticipa un crecimiento de la masa salarial inferior al ritmo de la inflación registrada.

El cronograma legislativo estará concentrado este martes, tras el feriado del lunes y con la sesión convocada para el jueves. Tres comisiones tendrán reuniones durante la jornada: Educación, a las 9; Asuntos Sociales, a las 10; y, posteriormente, el Plenario de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Económico.

En ese último ámbito, el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, expondrá los lineamientos del presupuesto provincial. Luego será el turno del titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, quien presentará los principales aspectos del paquete fiscal.