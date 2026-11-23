Cada trayectoria educativa tiene sus propios desafíos. Para algunos, el principal obstáculo es afrontar los costos de traslado; para otros, comprar materiales, pagar una cuota o encontrar el acompañamiento necesario para atravesar las exigencias de la vida académica. En ese recorrido, las Becas Gregorio Álvarez se convirtieron en un apoyo para estudiantes que buscan avanzar con sus carreras.

María Estefanía, Lionel Bustos y Hernán Viviani son tres de esos estudiantes. Vienen de distintas localidades y eligieron carreras diferentes, pero comparten una misma meta: terminar sus estudios y abrirse camino en el mundo laboral.

De una decisión personal a una vocación de servicio

María Estefanía es de Zapala y está cursando el último año de la Tecnicatura en Enfermería. Su recorrido académico tuvo algunas dificultades: anteriormente estudiaba en Cutral Co, pero el costo de los pasajes complicaba su continuidad. La posibilidad de seguir la carrera en su ciudad le permitió dejar atrás esos viajes y concentrarse en su formación.

En ese contexto, la beca significó una ayuda concreta para afrontar los gastos cotidianos de la carrera, como fotocopias, libros y los ambos que necesita para realizar las prácticas.

Su elección de estudiar Enfermería también tiene una historia personal. María contó que inicialmente se acercó a la profesión pensando en los cuidados que requiere su hija, que tiene parálisis cerebral. Sin embargo, a medida que avanzó en la formación y comenzó las prácticas, su mirada se amplió: hoy también busca que su experiencia pueda servir para ayudar a otras personas y mejorar su calidad de vida.

Con la expectativa de recibirse en junio del próximo año, dejó un mensaje para quienes atraviesan dificultades durante sus estudios: no rendirse ni abandonar la carrera a mitad de camino, porque el esfuerzo vale la pena.

Una beca que acompaña más allá de lo económico

Lionel Bustos es de Centenario y cursa el último año de la carrera de Técnico Superior en Seguridad e Higiene en la Universidad Nacional del Comahue.

Para él, el acompañamiento de la beca se refleja en diferentes aspectos de la vida universitaria. Además de representar un respaldo para el día a día, destacó el acceso a la vianda y al almuerzo, así como la posibilidad de contar con asistencia psicológica para abordar situaciones vinculadas tanto con la facultad como con su vida personal.

Lionel reconoció que no conocía el programa hasta que sus propios compañeros le hablaron de la posibilidad de inscribirse. Decidió probar y quedó seleccionado.

Al pensar en su futuro y en lo que le diría a su versión de 17 años, eligió un mensaje sencillo: seguir adelante. También señaló que la formación en Seguridad e Higiene implica ingresar a un mercado laboral competitivo, por lo que considera importante esforzarse y buscar destacarse profesionalmente.

El primer paso de un nuevo camino

Para Hernán Viviani, el recorrido recién comienza. Es de Moreno y está cursando el primer año de la Tecnicatura en Petróleo.

En su caso, la beca representa un respaldo para afrontar gastos fundamentales que hacen posible su formación: los pasajes y la cuota de la institución educativa privada a la que asiste.

Al igual que sus compañeros, Hernán conoció la existencia del programa a través de amigos. Se inscribió para probar suerte y logró acceder al beneficio.

Aunque todavía tiene por delante buena parte de la carrera, tiene claro el consejo que le daría a su yo del pasado: no rendirse, seguir estudiando y esforzarse para alcanzar el objetivo.

Distintos recorridos, una misma apuesta por el futuro

Las experiencias de María Estefanía, Lionel y Hernán muestran distintas maneras en las que una política de acompañamiento educativo puede impactar en la vida de quienes estudian. En algunos casos, permite cubrir materiales y elementos necesarios para las prácticas; en otros, afrontar traslados, cuotas o contar con asistencia para transitar la vida universitaria.

Los tres coincidieron en que conocieron las Becas Gregorio Álvarez por recomendación de compañeros y amigos, y que al momento de inscribirse no tenían demasiado conocimiento sobre su funcionamiento o financiamiento.

Hoy, desde diferentes etapas de sus carreras, comparten una misma certeza: detrás de cada título hay esfuerzo, decisiones y oportunidades que pueden hacer la diferencia.