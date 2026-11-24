Delluchi fue el mejor de los rionegrinos y firmó un doble-doble con 12 puntos y 11 rebotes. (Prensa Depo Viedma)

En una noche emocionante y con viento a favor desde el segundo parcial, Depo Viedma venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 86-70 y se subió la cima del Sur en la Liga Argentina de básquet. Con registro de 5-1, el equipo de la capital rionegrina tuvo un arranque de temporada inmejorable.

El partido comenzó con un Lobo intenso y decidido, que mostró una gran efectividad y fluidez en el juego colectivo. Así, la visita tomó la delantera en el marcador. Al conjunto local le costó encontrar el ritmo y las variantes ofensivas, pero se acomodó en el cierre y los primeros 10 se cerraron 24-22.

En el segundo período, el encuentro ganó intensidad y se volvió más disputado. Viedma encontró en un triple de su capitán, Lucas González, el impulso necesario para ampliar la diferencia. Con un buen cierre de cuarto, Depo se fue al descanso arriba por 44-35, tras imponerse en el parcial por 20-13.

El capitán González fue clave en el juego interno, pero además anotó un triple clave en el segundo parcial. (Prensa Depo Viedma)

Todo bajo control en la segunda mitad

Luego del descanso, el ritmo del partido bajó y ambos cometieron errores en ataque. Sin embargo, el conjunto viedmense logró mantener la ventaja y estirar progresivamente la diferencia. De esta manera, cerró el tercero arriba por 64-51, luego de imponerse en el parcial por 20-16.

En el último, el desarrollo del encuentro se mantuvo en la misma línea. Gimnasia no logró recuperar la efectividad ofensiva, mientras que Viedma continuó sumando puntos y llegó a alcanzar una máxima diferencia de 19 (82-63). Finalmente, el triunfo quedó en manos del conjunto rionegrino por 86-70.

Números y lo que viene para Viedma

González y Luciano Cáceres terminaron con 16 puntos cada uno, seguidos de Mateo Macrini, con 14, aunque la máxima valoración (24) la alcanzó Lautaro Delluchi, a partir de sus 12 puntos y 11 rebotes. En la visita no alcanzó con la gran producción de Lucio Castellani, quien terminó con 18 puntos y 12 rebotes.

Con esta victoria, Viedma manda en la Conferencia Sur con registro de 5-1, en un top 5 que se completa con Villa Mitre (3-1), Ciclista Juninense (5-2), Regatas de San Nicolás (6-4) y el Lobo platense (6-3). Ahora, el equipo de Guillermo Bogliacino tendrá una exigente gira de tres partidos como visitante, contra Quilmes y Unión de Mar del Plata y Rocamora.