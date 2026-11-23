El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento en Río Negro para este martes 24 de noviembre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según el parte del organismo nacional, se prevén «vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

La alerta abarca únicamente la mañana de este martes y afecta a:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Conesa.

Adolfo Alsina.

San Antonio.

Valcheta.



Mapa de alertas meteorológicas del SMN para este martes 24 de noviembre.

Qué pasa en Neuquén capital y General Roca este martes 24

Según el pronóstico del sitio especializado Meteored, para mañana en General Roca se aguarda una madrugada de templada a fresca, con una mínima de 13°C pero con una sensación térmica de 7°C. Además, el cielo estará despejado, mientras que el viento oscilará desde el sudeste, con velocidades entre 24 y 58 km/h.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con una temperatura que pasará de 14°C a 20°C, mientras que el viento se mantendrá constante entre 25 y 50 km/h. Por la tarde, se aguarda una máxima de 24°C con una jornada soleada, con el viento soplando entre 21 y 50 km/h. Ya para la noche, la mínima estimada es de 20°C, y las ráfagas bajarán paulatinamente su intensidad hasta los 38 km/h.

En Neuquén capital, en tanto, se aguarda una madrugada con cielo despejado, donde la temperatura bajará a 13°C pero con una sensación térmica de 7°C. El viento soplará desde el suroeste con velocidades entre 24 y 58 km/h.

Durante la mañana, el cielo presentará nubes y claros, con una temperatura que subirá a 20°C y una sensación térmica de hasta 12°C, mientras que el viento persistirá del suroeste entre 25 y 54 km/h. Por la tarde, se aguarda una máxima de 24°C —con sensación térmica de 16°C— y una jornada soleada en la que habrá que cuidarse del sol, con ráfagas que alcanzarán los 58 km/h. Ya para la noche, el cielo volverá a despejarse, la temperatura descenderá a 18°C con una sensación térmica de 11°C, y el viento se mantendrá entre 26 y 56 km/h.