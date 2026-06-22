Así es la sorprendente residencia de Tim Payne: diseño zen y vistas panorámicas en Nueva Zelanda

El Mundial 2026 no solo consagra estrellas dentro de la cancha, sino que también fabrica fenómenos virales sin precedentes fuera de ella. El caso del lateral derecho neozelandés Tim Payne, de 32 años, rompió todos los esquemas: su cuenta de Instagram pasó de tener apenas 4.000 seguidores a rozar los 6 millones en cuestión de meses. Tras convertirse en el jugador más buscado de las redes, el defensor abrió las puertas del exclusivo refugio donde vive junto a su esposa, la modelo Michelle Peters.

La propiedad, ubicada en el entorno natural de Wellington, funciona como un búnker de desconexión absoluta, diseñado para combinar el alto rendimiento deportivo con una vida familiar alejada del ritmo frenético de la élite europea.

Minimalismo y vistas panorámicas: los secretos del refugio de Tim Payne

A través de las imágenes que encandilaron a millones de nuevos fanáticos, la vivienda de la pareja destaca por una arquitectura que rinde culto a la naturaleza de Nueva Zelanda:

Estética zen: el interior de la residencia apuesta por un diseño minimalista extremo , dominado por superficies limpias, paredes en color blanco puro y una total ausencia de elementos decorativos que saturen el espacio.

el interior de la residencia apuesta por un , dominado por superficies limpias, paredes en color blanco puro y una total ausencia de elementos decorativos que saturen el espacio. Diseño de cara al paisaje: la construcción aprovecha la luz natural gracias a grandes ventanales que enmarcan una vista privilegiada de montañas y agua , una de las postales más cotizadas de la capital neozelandesa.

la construcción aprovecha la luz natural gracias a grandes ventanales que enmarcan una , una de las postales más cotizadas de la capital neozelandesa. Entorno natural: la rutina de la familia se organiza alrededor de playas, senderos y bosques nativos que rodean la propiedad, un verdadero santuario para la crianza de su primer hijo nacido a mediados de 2025.

El «efecto argentino» que cambió en la vida de Tim Payne

La explosión mediática de la casa y la vida de Payne tiene una fuerte impronta rioplatense. El responsable del fenómeno fue el influencer argentino Valentín «Scarso» Scarsini, quien se propuso la misión de encontrar al jugador menos conocido del Mundial para transformarlo en una celebridad global.

La campaña fue tan masiva que el lateral sumó 700.000 seguidores en apenas 24 horas. El cruce cultural impactó de lleno en el hogar del futbolista, potenciado por el hecho de que su esposa, Michelle, tiene raíces en Costa Rica y habla español fluido.

“Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo y darle tanto amor”, escribió la modelo en sus redes, tomándose con humor la locura digital que puso los ojos del mundo sobre su tranquilo refugio de Wellington.