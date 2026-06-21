La mansión de Lamine Yamal por dentro: cómo es la espectacular residencia que perteneció a Shakira y Piqué

Con apenas 18 años, Lamine Yamal no solo es la máxima realidad del fútbol mundial y la gran figura del FC Barcelona, sino también uno de los personajes más buscados fuera de la cancha. El joven delantero ya se mudó a su propio refugio de ultra lujo: una imponente propiedad valuada en 11 millones de euros ubicada en Esplugues de Llobregat, una de las zonas más exclusivas de Cataluña.

La vivienda tiene, además, un pasado sumamente mediático, ya que fue el hogar donde convivieron Gerard Piqué y Shakira.

Diseñada por la prestigiosa arquitecta Mireia Admetller, la residencia cuenta con 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas principales y dos niveles subterráneos, funcionando como un auténtico búnker diseñado para aislar al futbolista de la presión de la élite europea.

Un búnker de 5 pisos: salas de cine, estudio y boliche propio

El interior de la propiedad combina una estética minimalista con espacios destinados puramente al entretenimiento, la desconexión y el relax:

Distribución y descanso: cuenta con seis dormitorios principales equipados con baños de mármol y múltiples terrazas con vistas despejadas a Barcelona.

cuenta con equipados con baños de mármol y múltiples terrazas con vistas despejadas a Barcelona. Áreas de ocio: la mansión esconde en sus niveles inferiores una sala de cine privada, biblioteca, bodega, un estudio de grabación y hasta un salón diseñado exclusivamente para fiestas.

la mansión esconde en sus niveles inferiores una sala de cine privada, biblioteca, bodega, un estudio de grabación y hasta un salón diseñado exclusivamente para fiestas. Estética zen: en la decoración predominan los materiales nobles como el vidrio, la madera y el mármol, bajo una paleta cromática de tonos neutros (beige, blanco y gris) para potenciar la luz natural.

Cancha de fútbol, pádel y la famosa piscina con cascada: los detalles secretos de la casa de Lamine Yamal

El verdadero fuerte de la propiedad —y el sector más reconocible en las redes sociales desde la época de la cantante colombiana— se encuentra al aire libre, donde la infraestructura deportiva es de primer nivel:

Complejo deportivo: El jardín alberga una cancha de fútbol privada y una pista de pádel profesional, ideales para los momentos de ocio del jugador.

El jardín alberga una y una pista de pádel profesional, ideales para los momentos de ocio del jugador. Doble piscina: Dispone de una pileta climatizada interior y otra exterior que se destaca por una imponente cascada artificial rodeada de vegetación tropical.

Dispone de una pileta climatizada interior y otra exterior que se destaca por una imponente cascada artificial rodeada de vegetación tropical. Puesta a punto: Yamal realizó reformas tecnológicas recientes que incluyen la modernización total del gimnasio privado y un blindaje estricto en los sistemas de seguridad para garantizar su privacidad.

La ubicación de la residencia tampoco es casual: se encuentra a solo minutos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, permitiéndole al delantero mantener la estricta rutina física que exige el club catalán.