Cómo París destronó a los automóvilesy recuperó las calles para ciclistas y peatones

La transformación de París se aceleró durante la gestión de la alcaldesa Anne Hidalgo desde el 2014 hasta el 2026. ¿Qué hizo la capital de Francia durante esos 12 años?

Construyó una red extensa de ciclovías.

La ciudad pasó de tener una infraestructura ciclista limitada a desarrollar cientos de kilómetros de carriles protegidos para bicicletas. Muchas de las ciclovías temporales creadas durante la pandemia se volvieron permanentes.

Redujo espacio para autos.

Eliminó carriles de circulación y miles de plazas de estacionamiento en superficie para convertirlas en:

Ciclovías.

Veredas más amplias.

Áreas verdes.

Terrazas y espacios públicos.

Peatonalizó zonas importantes

Sectores céntricos y áreas históricas limitaron o prohibieron el tránsito de vehículos privados, favoreciendo a peatones, bicicletas y transporte público. Por ejemplo, partes de las márgenes del río Sena que antes eran autopistas urbanas se transformaron en paseos peatonales.

Creó la idea de la “Ciudad de 15 minutos”

La estrategia busca que los habitantes puedan acceder a trabajo, educación, compras, salud y ocio a menos de 15 minutos caminando o en bicicleta.

Endureció las políticas contra los vehículos más contaminantes

París estableció zonas de bajas emisiones donde los vehículos más contaminantes enfrentan restricciones crecientes.

¿Funcionó?

Los resultados más citados incluyen:

Aumento significativo del uso de la bicicleta.

Disminución del tráfico automotor en muchas zonas del centro.

Menor contaminación del aire en comparación con décadas anteriores.

Más espacio público para actividades sociales y recreativas.