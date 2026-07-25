Proponen un detallado plan de gestión para cerrar en cinco años el basural de Bariloche

12Los concejales de Bariloche comenzarán a evaluar luego de receso invernal un proyecto de ordenanza impulsado desde la oposición para hacer frente a los perjuicios ambientales que genera el basurero municipal y fijar un preciso cronograma para el cierre de ese complejo en un plazo de cinco años y su reemplazo por un sitio de disposición final de carácter regional, compartido con Dina Huapi, el parque nacional Nahuel Huapi y “municipios aledaños”.

Un factor clave en ese plan es la participación del gobierno rionegrino en la definición del emplazamiento para el nuevo basural fuera del ejido barilochense, que registra un largo historial de reclamos y promesas, hasta ahora sin avance alguno.

La iniciativa presentada en el Deliberante esta semana por la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) identifica los “impactos” del actual basural ubicado sobre la ruta 40 Sur, con sus implicancias sociales y ambientales y su afectación sobre la salud pública. También describe la “incompatibilidad” entre ese sistema de manejo de residuos y “la imagen” que necesita Bariloche para desarrollar la economía turística.

A partir de ese diagnóstico, prepone un cronograma al que llama “hoja de ruta”, que desembocaría en el cierre y remediación del actual centro de disposición de residuos en 2029 y la “consolidación” del basurero regional entre 2030 y 2031.

El proyecto de Wallace contrasta con otro enviado por el intendente Walter Cortés hace más de seis meses para licitar la operación del vertedero y clausura progresiva en un plazo de diez años.

El asesor del Ejecutivo Municipal Martín Domínguez subrayó que los concejales, a pesar de la situación crítica, no le dieron tratamiento. Dijo que en cambio “crearon ya dos comisiones” para abordar el tema, mientras las soluciones se postergan.

Sostuvo hoy que ante la resistencia encontrada por la extensión del plazo el gobierno reformuló el proyecto y propone licitar con un contrato a tres años, que tendría el fin de preparar el terreno y “estar listos para cuando aparezca la opción del basurero regional”. Reconoció que el manejo de los residuos y su disposición final es hoy un tema “acuciante” para Bariloche. Ese ajuste en la propuesta para reducirla a tres años todavía no está ingresado al expediente que tramita en el Deliberante.

Un plan progresivo y de plazos ajustados

El proyecto de Wallace describe al basural, ubicado a solo 8 kilómetros del centro de Bariloche, como “una de las crisis ambientales y sanitarias más graves de la Patagonia”. La implementación de su plan se divide en “fases”, que en lo inmediato comenzarían con una “estabilización de emergencia” del basural actual, entre este año y el próximo. La fase 2 sería la definición del sitio regional, con fecha límite en 2028. La 3 comprendería el “cierre y remediación” del vertedero ubicado hoy en el sur de la cudad y la última fase prevista es la “consolidación” del regional.

La concejal dijo que entre los “vecinos autoconvocados” que pujan por el cierre del actual vertedero y entre concejales de otros bloques (salvo el oficialismo) la idea fue “bien recibida”. Afirmó que está elaborada con asesoramiento de ingenieros ambientales y busca aportar respuestas a lo exigido por la ley provincial 5421/20, que otorgaba 3 años de plazo para erradicar los basurales a cielo abierto de áreas urbanas, y que permanece incumplida, al igual que una ordenanza de 2022, donde se establecía también un plazo para el cierre.

Wallace refirió que “no es posible seguir diez años más de esta manera” y dijo que su propuesta es “claramente distinta, es razonable y realista”. Señaló que el gobierno municipal anterior y el actual “debían empezar con la remediación y no lo hicieron. Tampoco pidieron una extensión del plazo”.

El nuevo proyecto incluye criterios estrictos para la “consolidación del sistema regional de residuos sólidos urbanos”, define “pautas de seguimiento”, prevé la creación de un ente interjurisdiccional, propone herramientas de financiamiento y recuerda que la provincia (por ley) tiene un compromiso de constituir un fondo y aportar tierra fiscal.

El principal desafío es encontrar un sitio alternativo

La incertidumbre mayor hasta ahora es dónde podría ubicarse el basural regional, que depende de una decisión provincial. El proyecto de Wallace fija parámetros para seleccionar esa locación. Establece por ejemplo que el sitio deberá estar a un mínimo de 15 kilómetros de “zonas residenciales densas”, y a no más de 60 kilómetros de Bariloche. La superficie afectada no debería ser inferior a las 50 hectáreas, más otras 20 de “zona de expansión”.

Debe ser un área “sin acuíferos superficiales ni cursos de agua relevantes”, con suelos “de baja permeabilidad, estabilidad sísmica certificada y sin riesgo de deslizamientos o inundaciones”. También considera importante que tenga accesibilidad desde una ruta pavimentada o “mejorable”. Propone que sea preferentemente tierra fiscal provincial “o municipal, libre de conflictos de dominio” y la obligatoriedad de cumplir con el proceso obligatorio de evaluación ambiental y con audiencia pública para garantizar la participación de “comunidades cercanas”.

Domínguez lamentó que “se fue ya la mitad del año y el pliego de licitación sigue sin tratamiento”, no confrontó de modo directo con la iniciativa de la concejal de Incluyendo Bariloche y dijo que la buena relación actual entre Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck generan una situación inmejorable para hallar una rápida solución. “Hoy es posible, está en la agenda de ambos”, aseguró.

Reconoció que la situación actual es “insostenible” por las consecuencias ambientales y las afectaciones sobre la salud pública que genera el vertedero, a lo que se suma “la presión de la Justicia”, que pide periódicos informes al municipio en el marco de un recurso de amparo presentado por juntas vecinales para instar al cierre del vertedero.

El funcionario del Ejecutivo dijo que ante la gravedad del problema y los reparos que generó la licitación el intendente decidió avanzar con la adjudicación directa a la empresa Rowing SA para que gestione el vertedero en forma integral por el plazo de un año. Según Domínguez es “un paso previo indispensable para emprolijar, ordenar y empezar a resolver el pasivo ambiental” que genera el vertedero, y dejarlo “en condiciones para ei cierre”.

Un grupo de “vecinos autoconvocados” llamó a movilizarse este sábado a las 15 en el Centro Cívico para pedir el “traslado y cierre” del basurero municipal. También el mes pasado el Foro de Juntas Vecinales por el Ambiente pidió por nota a los concejales que se garanticen “mecanismos efectivos de participación ciudadana” en el abordaje institucional de la “problemática del vertedero”.