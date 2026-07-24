Alerta amarilla por nieve este fin de semana: cómo será el clima en Río Negro y Neuquén

La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva

Varias localidades de Río Negro y Neuquén tendrán un fin de semana con condiciones meteorológicas invernales. La cordillera será la zona más afectada, con pronóstico de nevadas moderadas a fuertes, lluvias y períodos de viento blanco.

La cordillera de Río Negro y Neuquén continuará bajo la influencia de una masa de aire húmedo y frío. Para este sábado y domingo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas en distintos sectores cordilleranos.

El fenómeno afectará principalmente a la zona cordillerana centro-sur de Neuquén y el oeste de Río Negro. Se esperan lluvias, nevadas persistentes y períodos de viento blanco, aunque también podrían registrarse mejoramientos temporarios. Según el pronóstico, las condiciones invernales se mantendrán durante los próximos días y podrían intensificarse durante el fin de semana.

Cómo estará el clima en la cordillera

En Villa La Angostura se esperan nevadas moderadas a fuertes, acompañadas por períodos de viento blanco. Ante estas condiciones, se recomienda extremar las precauciones al circular por las rutas de la zona.

En San Martín de los Andes, el pronóstico anticipa nevadas de intensidad variable, entre moderadas y débiles, con posibilidad de viento blanco.

En San Carlos de Bariloche también se esperan nevadas durante el fin de semana, con períodos de mayor intensidad.

En El Bolsón, el pronóstico indica nevadas débiles, con una temperatura mínima de -2°C y una máxima de apenas 2°C.

El clima en Neuquén

En Neuquén capital se esperan jornadas mayormente nubladas, con una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 1°C.

En Zapala, el cielo permanecerá mayormente cubierto y el viento será uno de los principales factores meteorológicos. Las ráfagas podrían alcanzar los 67 km/h.

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá lluvias débiles y dispersas, con una máxima de 8°C y una mínima de -2°C.

El pronóstico para Río Negro

En General Roca, el cielo permanecerá cubierto y se esperan fuertes ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 70 km/h durante el sábado. Además, hay probabilidad de lluvias durante el domingo.

En Viedma, el tiempo se presentará inestable y con probabilidad de lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 0°C.

En la Región Sur, Ingeniero Jacobacci tendrá jornadas frescas y cielo cubierto. La temperatura máxima llegará a 9°C y la mínima descenderá hasta los -5°C. Para el sábado se prevén lluvias, mientras que el domingo podrían registrarse nevadas débiles.

Ante la continuidad de las nevadas, las bajas temperaturas y la posibilidad de viento blanco en la cordillera, se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular con extrema precaución, especialmente en los sectores de montaña.