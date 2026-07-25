El castigo moral y económico a los jubilados de bien

Gabriel Duranti

DNI 18129003

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Neuquén

Sr Presidente; Los jubilados con más de 30 años de aportes y sueldos altos deberían ser intocables. Hoy el sistema iguala hacia abajo, metiendo en la misma bolsa a quienes sostuvieron el país frente a quienes entraron por moratoria (65%). La radiografía del despojo al ciudadano de bien: Jubilación topeada (3%): Cobran el 20% o 30% de su sueldo en actividad. Un recorte ilegal. Discriminación: Excluidos de bonos o créditos que sí reciben los que no aportaron. Ganancias: Sufren una doble imposición insólita sobre haberes que ya tributaron. Achatamiento: Se les quita a ellos para financiar a 4 millones de personas sin aportes. Salud en jaque: PAMI no funciona. Pagan prepagas de $700.000 para no dejarse morir. Castigo al patrimonio: Sin subsidios, pagan patentes por su único auto y gravan la renta de su esfuerzo. Crisis acumuladas: Ya sufrieron el Corralito, el robo de AFJP y el recorte del 13%.La Propuesta (Aplica a un grupo minoritario y activa el consumo):Eliminar el tope jubilatorio para quienes tengan más de 30 años de aportes reales. Exención de Ganancias y patentes para el vehículo único del jubilado. Medicamentos al 100% y deducir la prepaga de los aportes de salud. Es hora de premiar el mérito y la hombría de bien. ¿No es suficiente castigo para quienes aportaron todo por la Argentina?