Salud descartó los siete casos sospechosos de leptospirosis en Bariloche

El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó que fueron descartados los siete casos sospechosos de leptospirosis que permanecían bajo observación en Bariloche.

La confirmación llegó luego de que el Laboratorio Nacional de Referencia, INER Dr. Emilio Coni, analizara las muestras correspondientes. Los resultados fueron negativos en la totalidad de los casos estudiados.

Con la recepción de los informes de laboratorio, concluyó formalmente la investigación epidemiológica que se había iniciado en la provincia ante la sospecha de posibles contagios.

Desde el área de Epidemiología provincial destacaron el trabajo coordinado de los equipos de salud y señalaron que se mantendrá una vigilancia activa para monitorear la situación y garantizar el cuidado de la población rionegrina.

¿Qué es la Leptospirosis y cómo se transmite?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Leptospira. Puede afectar tanto a personas como a animales.

Las bacterias suelen encontrarse en la orina de animales infectados, especialmente roedores. La transmisión puede producirse cuando una persona entra en contacto con:

Agua o barro contaminados.

Suelos húmedos contaminados.

Orina o tejidos de animales infectados.

La bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas o cortes en la piel y también por las mucosas, como los ojos, la nariz o la boca.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden variar, pero los más frecuentes son:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular intenso.

Escalofríos.

Náuseas o vómitos.

Diarrea.

Ojos enrojecidos.

En algunos casos puede provocar complicaciones graves en órganos como los riñones, el hígado, los pulmones o el sistema nervioso.