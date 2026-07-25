Roberto Savasta

DNI 14251572

BARILOCHE

El invierno crudo pasa por aquí

otra vez de nuevo.

Las mañanas frías y un camino helado

en un mundo viejo (quizás acabado).

Cerca de la hoguera, mientras cae la nieve

la sonrisa muerta de los escondidos

repartiendo bienes.

El invierno crudo, ese frío inmenso

ya no existe fuego que cubra el destierro

de los más perdidos.

Los leños partidos sobre nieve seca

Hace frío afuera, se congela el alma

de un pueblo que espera.

Bolsillos vacíos, no hay pan en la mesa

El invierno crudo del sueño profundo

del hombre que espera.

Cerca de la hoguera, mientras cae la nieve

la sonrisa muerta de los escondidos

repartiendo bienes.