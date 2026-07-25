El invierno crudo
Roberto Savasta
DNI 14251572
BARILOCHE
El invierno crudo pasa por aquí
otra vez de nuevo.
Las mañanas frías y un camino helado
en un mundo viejo (quizás acabado).
Cerca de la hoguera, mientras cae la nieve
la sonrisa muerta de los escondidos
repartiendo bienes.
El invierno crudo, ese frío inmenso
ya no existe fuego que cubra el destierro
de los más perdidos.
Los leños partidos sobre nieve seca
Hace frío afuera, se congela el alma
de un pueblo que espera.
Bolsillos vacíos, no hay pan en la mesa
El invierno crudo del sueño profundo
del hombre que espera.
Cerca de la hoguera, mientras cae la nieve
la sonrisa muerta de los escondidos
repartiendo bienes.
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