Arquitectura para el periodismo contemporáneo: la transformación de la Agencia Neuquén del Río Negro

Así lucía la fachada remodelada del edificio el día previo a su reinaguración. Foto: Luis Endrinal.

Existen obras que inauguran una historia y otras cuya verdadera responsabilidad consiste en prolongarla. La remodelación y refuncionalización de la Agencia Neuquén del Diario Río Negro pertenece a esta última categoría. Ese es el espíritu con el que el estudio Cinquegrani Arquitectura asumió el desafío para el que fue convocado. Aquí, comparte las claves del proyecto.

Un puente entre dos tiempos

Para el estudio, intervenir la sede de una institución con 114 años de trayectoria implicó comprender que la arquitectura debía trascender la resolución de aspectos funcionales o tecnológicos para convertirse en una herramienta capaz de interpretar una identidad construida a lo largo de más de un siglo.



Esa fue la mirada desde la que surgió la idea rectora. No se trataba de diseñar un edificio nuevo, sino de permitir que un edificio con identidad propia y una historia que es parte de la memoria colectiva de varias generaciones pudiera seguir representando a una institución contemporánea.



El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido entrevistados por Victoria Terzaghi y Mauricio Silvestrini en el innovador estudio de Río Negro Radio durante la visita de ayer por la reinauguración del edificio. Foto: Emiliano Ortiz.

Con el paso del tiempo, las nuevas formas de producir información, los avances tecnológicos y la transformación de los procesos de comunicación comenzaron a exigir una actualización integral de los espacios de trabajo.



Sin embargo, esa necesaria modernización planteaba una condición irrenunciable: preservar el reconocimiento construido durante décadas.



La identidad arquitectónica del edificio no podía desaparecer detrás de una imagen completamente nueva. Por el contrario, debía evolucionar conservando aquellos rasgos que permitieron que generaciones de lectores identificaran inmediatamente la presencia institucional del diario. La arquitectura fue entendida entonces como un puente entre dos tiempos.



Por un lado, el respeto por una historia construida durante 114 años. Por otro, la necesidad de ofrecer una infraestructura capaz de responder a las nuevas dinámicas del periodismo contemporáneo.



Esta búsqueda de equilibrio entre permanencia y transformación se convirtió en el principio ordenador de todo el proyecto que aquí vamos a recorrer.



Planta baja: el diario como espacio de encuentro

La planta baja es la expresión más pública e institucional del proyecto. Más allá de resolver el acceso principal al edificio, se concibe como un espacio de relación entre el diario y la comunidad. La permanencia de LECTON, la librería del diario, reafirma una tradición cultural que trasciende la actividad periodística y fortalece el vínculo de la institución con la producción editorial y la difusión del conocimiento

Junto a ella, Brika Café Literario amplía esa vocación de encuentro, proponiendo un ámbito donde la lectura, la conversación y el intercambio cultural encuentran un espacio natural. La incorporación de un sector destinado a las infancias completa esta propuesta, generando un ambiente inclusivo que invita a permanecer y habitar el edificio más allá de la actividad estrictamente informativa.

Libros y café, una gran combinación.

La impactante fachada de la librería.

Así se ve la librería desde la escalera que conduce al primer nivel, donde funciona la redacción. Foto: Florencia Salto.

Armonía visual rumbo al primer piso. Todo el acceso fue renovado. Foto: Florencia Salto.

Proyección exterior del café, con vista a la plaza. Foto: Florencia Salto.

Como proyección del espacio interior del café, y utilizando el espacio municipal concedido a las confiterías, se propuso sobre calle Córdoba extender al mismo nivel de vereda un espacio que contiene mesas y sillas al resguardo de automóviles.

Se utilizaron materiales durables como el WPC para la tirantería y las tablillas y se proponen proyección de aleros automatizados y mobiliario fijo antivandálico. La cercanía de la plaza Ministro González aporta una hermosa extensión visual del espacio natural.

Primer nivel: el corazón editorial

Durante las últimas décadas, la producción periodística experimentó una transformación radical. El edificio debía responder a esa nueva realidad. La arquitectura dejó de organizar espacios rígidos para convertirse en una infraestructura flexible, capaz de adaptarse a procesos de trabajo en permanente evolución.

La redacción en pleno trabajo en el nuevo espacio laboral. Foto: Florencia Salto.

El primer piso reúne el núcleo operativo del diario. Aquí se desarrolla la redacción, organizada para albergar 24 puestos de trabajo dentro de un esquema abierto, flexible y colaborativo que favorece el intercambio permanente entre periodistas y editores.

Las dos salas de reuniones incorporan tecnología para encuentros presenciales y virtuales, respondiendo a las nuevas modalidades de comunicación y producción de contenidos.

Foto: Florencia Salto.

La oficina del editor y una de las salas de reuniones del primer nivel. Foto: Florencia Salto.

El área de descanso y comedor para el personal y la oficina del editor responsable completan un conjunto funcional concebido para equilibrar productividad, concentración y bienestar.

La organización espacial elimina barreras innecesarias y privilegia la circulación de ideas, entendiendo que el conocimiento compartido constituye uno de los principales recursos del periodismo contemporáneo.

Foto: Florencia Salto.

Foto: Florencia Salto.

Los niveles intermedios albergan kitchens, sanitarios y el data center, organizando los servicios de apoyo que permiten el correcto funcionamiento del edificio.

Segundo nivel: gestión, administración, innovación

El segundo piso concentra las áreas administrativas y comerciales, integradas por 16 puestos de trabajo, salas de reuniones y oficinas privadas equipadas con la misma infraestructura tecnológica que el resto del edificio.

El segundo nivel y sus 16 puestos de trabajo. Foto: Florencia Salto.

La radio y un estudio de vanguardia. Foto: Florencia Salto.

Comunicación visual y equipos de última generación. Foto: Florencia Salto.

Un nuevo espacio para el streaming. Foto: Florencia Salto.

En este nivel adquiere gran relevancia el estudio de vanguardia de RÍO NEGRO RADIO y el nuevo espacio de streaming. Expresan la evolución del medio hacia un ecosistema de comunicación multiplataforma.

La materialidad: una atmósfera serena, eficiente y atemporal

La selección de materiales respondió a una estrategia que privilegia la claridad espacial, la flexibilidad funcional y el bienestar de quienes habitan el edificio diariamente. Cada decisión fue tomada entendiendo que la arquitectura no sólo organiza espacios, sino que también influye sobre la forma en que las personas trabajan, se relacionan y desarrollan su creatividad.

Foto: Florencia Salto.

Las áreas operativas fueron concebidas bajo un criterio de liviandad visual, evitando elementos innecesarios y favoreciendo una percepción de amplitud, orden y continuidad.

El mobiliario en melamina, los lockers individuales, las estaciones de trabajo ergonómicas, las pantallas integradas y los sistemas de iluminación regulable conforman un conjunto coherente orientado a mejorar la calidad del ambiente laboral y acompañar las distintas modalidades de trabajo que conviven dentro del diario.

Foto: Florencia Salto.

Salas de reuniones: predomina la calidez de la madera. Foto: Florencia Salto.

En las oficinas privadas y salas de reuniones se incorporó la madera como material dominante, aportando calidez y una escala más íntima para los espacios destinados al diálogo, la reflexión y la toma de decisiones.

Los pisos vinílicos de alto tránsito fueron seleccionados por su resistencia, confort y capacidad para acompañar un uso intensivo sin renunciar a una imagen contemporánea.

El rojo, asociado a la identidad gráfica del diario: una marcada verticalidad que incorpora un gesto contemporáneo sin alterar la esencia del conjunto. Foto: Florencia Salto.

La materialidad del proyecto evita el protagonismo individual de cada elemento. Su verdadero valor reside en la construcción de una atmósfera serena, eficiente y atemporal, donde la arquitectura acompaña silenciosamente el trabajo cotidiano de quienes producen información todos los días.

La reflexión final del estudio Cinquegrani: «Más que remodelar un edificio, buscamos interpretar una identidad. Más que transformar una arquitectura, procuramos darle continuidad a una historia. Creemos que ese es el verdadero sentido de esta obra. Porque algunas arquitecturas se limitan a resolver necesidades del presente. Otras tienen la responsabilidad de custodiar la memoria mientras construyen el futuro«.

Ficha Técnica

Estudio Arquitectura

Arq. Alejandro Cinquegrani

Arq. Claudio Cinquegrani

Arq. Valeria Ávila

Arq. Rocío Santarsiero

Arq. Lorena Ávila

Arq. Alejandro Cinquegrani Arq. Claudio Cinquegrani Arq. Valeria Ávila Arq. Rocío Santarsiero Arq. Lorena Ávila Empresa constructora

OPS SRL / Jefe de obra: Oscar Miranda

OPS SRL / Jefe de obra: Oscar Miranda Instalaciones eléctricas y baja tensión

Tecfield SRL

Tecfield SRL Asesoramiento y equipamiento radio y streaming

Gustavo Cofre

Gustavo Cofre Diseño gráfico – Cartelería

NDG estudio

NDG estudio Instalaciones Termomecánicas

Rebo SRL



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