Estas son las tres tiny houses más lindas del año

El proyecto que ganó el primer premio del concurso,

Se conocieron los ganadores del Design Challege 2026 organizado por La Fábrica Tiny House, que tiene base en Chapadmalal (un polo de construcción que crece entre Mar del Plata y Miramar en la costa bonaerense) y funciona como una escuela-taller de autoconstrucción y un espacio de experimentación.



La convocatoria resultó un éxito y se presentaron al concurso más de 90 proyectos de minicasas de seis países de América. Bajo la consigna de presentar un programa de una vivienda para dos personas de una superficie máxima de 18 metros cuadrados y una altura máxima de 3.80 metros, los tres ganadores fueron de América del sur.



Primer puesto: el proyecto de tres arquitectas colombianas

“Tres escalas”. De las arquitectas colombianas Juliana Piragauta, Isabella Córdoba y Sofía Martínez.

El primer puesto fue para el proyecto de tres arquitectas colombianas egresadas de la Universdidad Javeriana y su innovadora propuesta basada en un sistema de módulos configurables que pueden ser adaptados, en su arquitectura y en su mobiliario, a las necesidades de los usuarios. Como parte del premio, será materializado en noviembre en un taller de auto-construcción.

Segundo puesto: el proyecto de dos arquitectos chilenos

“Universal Support Minimal Housing System”. De los arquitectos chilenos Rubén Salinas y Juan Carlos Venegas.

El segundo puesto fue para el estudio Mínimo cúbico, integrado por dos arquitectos graduados en la Universidad San Sebastián, Chile. “El proyecto entiende la vivienda mínima como un sistema abierto compuesto por una unidad permanente y una interfaz variable, capaz de adaptarse a distintos territorios, climas y formas de habitar”, explicaron.

Tercer puesto: el proyecto de tres estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba

“Umbral”. De las estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba Leidi Ayelén Righero, Catalina Rizzi y Giulana Seculini.





El tercer lugar fue para tres estudiantes cordobesas de Arquitectura. Esta es su descripción del proyecto que elaboraron: “Propone una forma de habitar esencial, una vivienda mínima, compacta y eficiente, donde cada espacio está pensado para potenciar la luz natural, el confort y la conexión con el paisaje”.