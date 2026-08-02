En Río Negro, el sector inmobiliario alcanzó su primer mejor semestre en cuatro años

En la actividad inmobiliaria de enero-junio se registró un 19,4% más de escrituras que en el 2025. Foto: Marcelo Ochoa.

El mercado inmobiliario de Río Negro ratificó su tendencia a la recuperación en el primer semestre de 2026, según los últimos datos de escrituras formalizadas.

En ese período, la cantidad de trámites de “compraventa” en el Registro de la Propiedad Inmueble fue de 5.295, la cifra más alta de los últimos cuatro años y un 9,4% superior al mismo lapso del 2025.

El movimiento inmobiliario había caído en el 2024, pero, desde entonces, recuperó dinamismo: creció un 30% en el 2025 y volvió a aumentar este año, acumulando una mejora del 42,3% en los dos últimos años.

El Registro consigna estadísticas bimestrales y, en la última, el periodo mayo-junio acumuló 1.863 escrituras, que representó un alza del 8,5% frente a la carga de marzo-abril pasado y la suba interanual fue del 19,4%, en comparación con su similar del 2025.

Estos números muestran una recuperación sostenida del movimiento inmobiliario, aunque todavía con características y explicaciones diferentes a las razones de la expansión.

Algunos operadores atribuyen parte del aumento de las escrituras a la conclusión de desarrollos urbanísticos iniciados años atrás. En Viedma, se alude a numerosos trámites de loteos cuyos compradores terminaron de cancelarlos y avanzaron con la transferencia de dominio.

En el crecimiento de las escrituras se combinan: un mercado inmobiliario con mayor actividad, y la regularización de terrenos o planes habitacionales.

En esa línea, también, se introduce el programa de regularización dominial del Estado provincial. Por caso, el IPPV informó que en el 2026 ya entregó 727 escrituras para consolidar la titularidad de viviendas adjudicadas años atrás (555 fueron tramitadas por el Instituto y 172 mediante la denominada ley Pierri).

Previamente, entre el 2024 y 2025, el organismo provincial ya había formalizado 2.551 escrituras, destinadas a consolidar la titularidad de viviendas adjudicadas años atrás.

Además, la reactivación del mercado se fundamenta esencialmente en ahorro o cambio en el tipo de inversiones, pues el crédito hipotecario continúa teniendo una incidencia limitada. Si bien desde 2024 los bancos relanzaron líneas para la compra de viviendas, el acceso sigue condicionado por los requisitos de ingresos, la disponibilidad propia necesaria para completar la operación y el ajuste de las cuotas por UVA.

Las inmobiliarias coinciden en que existe una demanda creciente, pero muchas consultas no llegan a concretarse porque los potenciales compradores no reúnen las condiciones exigidas por los bancos o no alcanzan a cubrir la diferencia entre el monto financiado y el valor final del inmueble.

En Río Negro, la evolución de las escrituras muestra un mercado más activo que hace dos años. Aun así, el incremento de las escrituras responde a una combinación de factores: ese mercado con mayor actividad, la regularización de loteos y programas habitacionales, y un nivel de precios que aún incentiva operaciones. El punto pendiente sigue siendo el mismo: el crédito hipotecario.