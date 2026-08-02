El acuerdo estatal y la señal petrolera

El cierre de la paritaria estatal despejó un interrogante para el gobierno de Rolando Figueroa, que afrontará el segundo semestre de este año y el primero del 2027 bajo un mismo esquema salarial, al menos, para una importante porción de la administración pública provincial.

El acuerdo, como se informó en este medio, necesitó para sellarse de tres reuniones con ATE, UPCN y la Unavp, los gremios que habían firmado una pauta de extensión semestral.

La propuesta oficial incluía originalmente el pago de un bono, como una forma de paliar los reclamos por una mejora adicional sobre los haberes. Tras el rechazo sindical, finalmente se ofreció otorgar dos nuevos aumentos sobre el salario básico, fijar un piso de 1,5 millones y pagar dos sumas extraordinarias, conservando las actualizaciones trimestrales por IPC.

ATE, la organización de mayor peso en la negociación, adelantó su satisfacción antes de pasar el ofrecimiento a las asambleas, que terminaron de ratificarlo el viernes, al igual que UPCN.

El Ejecutivo despejó así uno de los frentes que suele generar más tensión y conflictividad, sobre todo, en vísperas de un año electoral como el que se viene.

El convenio que se selló esta semana, sin embargo, abrió dudas sobre la posición que tomará el gremio docente ATEN, otra de las entidades obreras con más influencia sobre la opinión pública de la provincia.

“Ellos tienen un acuerdo salarial anual y nosotros los vamos a convocar, pero para discutir la paritaria de 2027. Y entiendo que su conducción ya se expresó en un sentido similar”, aclaró, para bajar la espuma, la ministra de Educación, Soledad Martínez.

Fuentes de la organización que lidera Fany Mansilla indicaron que los trabajadores de la educación también tienen previsto cobrar un bono de $410.000 en el mes de septiembre y que, de acuerdo a la carga horaria que tenga cada empleado, esa suma podría llegar a duplicarse.

De realizarse un planteo, habrá que ver hasta dónde estará dispuesto a ceder el Gobierno provincial en cuanto al derrame de recursos para afrontar el pago de salarios a los agentes estatales.

La semana pasada, cuando se confirmó la emisión de un bono de 500 millones de dólares en el mercado internacional, desde el Ejecutivo se había destacado que, a diferencia de las gestiones anteriores, el crédito se iba a utilizar para financiar obras de infraestructura y no para cubrir gastos corrientes.

El discurso se repitió al momento de defender los entendimientos con las empresas petroleras para asfaltar las principales vías de circulación de Vaca Muerta.

Mientras que en el pasado los adelantos de regalías se utilizaban para la cancelación de los haberes, ahora se destinarán a la pavimentación de las rutas que atraviesan la formación, según se repite en las usinas del oficialismo.

La región petrolera, con una relevancia cada vez mayor sobre la economía de Neuquén, fue noticia esta semana por el anuncio de un acuerdo de impacto electoral entre el principal sindicato del sector energético y una fracción de la Uocra.

“Queremos que los trabajadores tengan representación política”, aseguró el secretario general de Petroleros Privados Marcelo Rucci, luego de un encuentro con César Godoy, dirigente de la construcción y afiliado del Partido Justicialista de la provincia.

Al ser consultado por el futuro de esta alianza, Godoy no descartó participar de las elecciones en los municipios que conforman el corredor shale por excelencia, desde Centenario hasta Rincón de los Sauces.

El espacio, aunque incipiente, estaría evaluando funcionar dentro de Neuquinizate, la alianza del gobernador que en los comicios del 2023 compitió con el sector petrolero en la vereda de en frente.