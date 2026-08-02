La justicia civil cambia desde el lunes: las claves del nuevo sistema en Neuquén

A partir de mañana, cualquier reclamo de indemnización por daños y perjuicios en un siniestro vial o de derecho al consumidor, un incumplimiento contractual, una sucesión o un caso de usucapión que llegue a la justicia de Neuquén se resolverá bajo el nuevo Código Civil, Comercial y Adversarial.

Las partes tendrán un papel central en el proceso, ya que podrán producir prueba y buscar acuerdos. El nuevo sistema abandona el papel: el expediente escrito se transformará en una actuación digital única.

Neuquén es la primera provincia del país en incorporar este modelo de justicia civil y comercial, que abarca las relaciones entre personas humanas y jurídicas, en la faz privada. Gustavo Calvinho fue el encargado de redactar el anteproyecto que luego la Legislatura convirtió en ley.

Quedó excluido el procedimiento de Familia, que está discutiéndose actualmente en la Cámara, y que comprende conflictos que involucran entre otros a niños, niñas y adolescentes (cuota alimentaria, responsabilidad parental, violencia de género, adopción). Aída Kemelmajer de Carlucci elaboró el texto base que ya recibió algunos cuestionamientos por las transformaciones que propone en el sistema de protección a las infancias.

En 2014 la provincia puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, también adversarial, que trajo entre sus novedades los juicios por jurados. En aquel momento cambió el organigrama y la estructura judicial.

Ahora no sucederá lo mismo, aunque sí habrá una pequeña modificación en la denominación. La Cámara Civil de Apelaciones de Neuquén será la N°1 y tendrá competencia en la región Confluencia, mientras que la Cámara Provincial pasará a ser la N°2 con jurisdicción en todo el interior, incluida Vaca Muerta.

Hay una vacante en el tribunal de Neuquén, cuya cobertura el Consejo de la Magistratura definirá en las próximas semanas.

Aplicación inmediata

Manuel Castañón López tiene 35 años y es el camarista civil más joven de la provincia. Egresado de la Universidad Nacional del Comahue, juró en el cargo en abril de 2025, y es una de las caras elegidas por el Poder Judicial para explicar la reforma.

«La idea es que todo lo que se desarrolló con el código viejo no pierda vigencia, se cuida todo lo que se ha desplegado bajo el código anterior, por qué sería muy perjudicial para las personas que lo que ha ocurrido antes pierda vigencia», afirmó el juez que preside la Cámara N°2.

El código es de aplicación inmediata, en las causas en trámite lo que sucederá es que, si se fijó un plazo que vence, por ejemplo, el 5 de agosto, a partir de entonces ese expediente se regirá con las nuevas reglas.

No es un sistema puramente oral, como el penal, sino que prevé algunas instancias orales obligatorias como la audiencia preliminar y la de juicio, que deberán ser tomadas por el juez o la jueza, ya que son indelegables. De todas formas, está la posibilidad de que las partes pidan una audiencia.

«El expediente pasa a ser una actuación digital única, tramita en un soporte informático donde los abogados, los peritos, hacen sus presentaciones de forma virtual y los juzgados y las oficinas judiciales lo tramitan a través del sistema informático del Poder Judicial que se llama Pehuen», planteó Castañón López.

Está previsto que si hay un corte de luz en alguna localidad se puedan hacer presentaciones en papel. La tecnología también se utilizará para tomar las declaraciones de testigos que vivan a más de 70 kilómetros de distancia de los juzgados.

En el primer semestre de 2026, el fuero Ejecutivo (apremios fiscales y deudas derivadas de contratos bancarios) fue el que más causas ingresadas tuvo en la ciudad de Neuquén: recibió 5.109. En segundo lugar se ubicó Familia, con 3.859 ingresos.

Protagonismo

Para el camarista el verdadero cambio que trae el código es que las personas tienen «el protagonismo de su propio caso», tanto para reclamar como para defenderse.

«El sistema de justicia se pone a disposición de las personas y sus abogados para llegar a la sentencia, pero no establece reglas absolutamente rígidas para lo que es el proceso, que es un método de debate. Si las personas quieren suspender el trámite de su proceso, porque están conversando posibilidades de acuerdos, lo pueden pedir», aseguró.

Y agregó: «el juez ahora no puede incorporar prueba de oficio, ni tampoco puede modificar las pretensiones de las partes. Las partes litigan su caso y no se van a ver sorprendidas por ningún cambio de ese caso al momento de la sentencia».

Lo que también varía es el beneficio de litigar sin gastos. Antes para acceder había que ofrecer prueba y producirla. Así se acreditaba que la persona no tenía patrimonio suficiente para afrontar el juicio. Ahora se activa con la presentación de la declaración jurada.