Mitos y verdades detrás de la reforma a la carta orgánica del Banco Central

En la madrugada del 10 de diciembre de 2023, la víspera de la asunción de Javier Milei, un nutrido grupo de militantes libertarios le hizo un “funeral” al Banco Central.

Los jóvenes dejaron, en la puerta de la autoridad monetaria, una corona fúnebre por cada letra de las iniciales de la autoridad monetaria (BCRA), imprimieron una necrológica y cantaron el himno sosteniendo velas. Es que Milei, durante su campaña, había prometido dolarizar y cerrar el Banco Central bajo el precepto de que el “peso es excremento”. Poco quedó de aquella promesa.

Dos años y medio después, en cadena nacional, el presidente anunció que enviaría un proyecto para modificar la carta orgánica del BCRA. “La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda”, dijo.

"La misión fundamental del BCRA vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda"



Javier Milei enumeró las modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/8tTzWLhmCg — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

Los objetivos, según el anuncio, son penalizar la emisión monetaria, garantizar la “independencia” de la entidad y deshacer la reforma impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Con matices, muchos especialistas festejan el espíritu reformista del presidente. Otros en cambio, señalan inconsistencias.

Los argumentos y el mandato

Según dijo el presidente, la reforma que envió al Congreso “viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”. El mandatario utilizó, como argumento, la inflación acumulada desde la creación de la autoridad monetaria en 1935: 12.819.532.788.614.400.000%. El economista Roberto Cachanosky acusó al presidente de plagiarle ese cálculo.

Dato 12.819.532.788.614.400.000% La inflación que según estima Milei se acumuló en Argentina desde la creación del BCRA. El economista Roberto Cachanosky acusó al mandatario de plagiarle el cálculo.



Además, en el proyecto enviado por Milei, el BCRA deja de tener cinco objetivos como sucede desde la reforma de 2012 impulsada por Mercedes Marcó del Pont (asegurar la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el fomento del empleo, el desarrollo económico y la equidad social) y pasa a tener solo uno: preservar el valor de la moneda. Milei llamó “bestialidad” al hecho de que hubiera “cinco objetivos para un instrumento”.



“La realidad es que hay muchos bancos centrales que tienen doble mandato, por ejemplo, mantener a raya la inflación y el empleo. Así sucede con la Reserva Federal de Estados Unidos”, dijo a RÍO NEGRO Pablo Repetto, economista y jefe de research en Aurum Valores.

Una recopilación realizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluyó que “el objetivo único es una excepción a las reglas de los bancos centrales a nivel internacional”. “Sólo el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) o el Banco de Colombia se asemejan a esta situación”, afirmaron.

«La realidad es que hay muchos bancos centrales que tienen doble mandato. Por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos tiene como mandatos mantener a raya la inflación y el empleo». Pablo Repetto, economista (Aurum Valores)

Por ejemplo, los bancos centrales de Israel, Uruguay o México tienen múltiples objetivos, incluyendo “el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad financiera, la supervisión del sistema de pagos y apoyar la equidad social”. Para Repetto no obstante, en Argentina “se ha bastardeado tanto el uso del Banco Central que quizás conviene tener una institución más restrictiva”.

Emisión

El proyecto también prohíbe “de modo taxativo la financiación del Estado”, según Milei, “tanto para el Tesoro nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”. “La emisión monetaria destinada a cubrir desequilibrios fiscales ha sido la causa dominante de la inflación argentina”, agrega el proyecto de ley.



Según una comparación realizada por el economista Juan Manuel Telechea, director de la consultora T+1, los bancos centrales de varios países de Latinoamérica tienen prohibiciones similares: en Brasil y Chile está prohibido, mientras que en Uruguay existen topes y en Colombia solo se permite con una excepción unánime.

Milei le agrega un condimento penal: dice que la financiación del Estado se trata de “falsificación de dinero” y “una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central”. Sin embargo, las cartas orgánicas de otros bancos no lo convierten en delito.

El proyecto de ley que impulsa el presidente afirma que la emisión monetaria para financiar al fisco es «falsificación de dinero» y constituye una «asociación ilícita» entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central.

“En algunos países hay alguna que otra laxitud y en otros no tanto. Puede ser un poquito extremista, pero es entendible dada la postura de este gobierno y también los problemas que trajo la inflación”, dijo Telechea en diálogo con RÍO NEGRO.



Asimismo, el proyecto prohíbe la transferencia al Tesoro “como si fueran utilidades genuinas, resultados puramente contables originados en la revaluación en pesos de sus activos en moneda extranjera como consecuencia de la depreciación de la moneda nacional”. Esto es, según varios economistas, un mecanismo de emisión indirecta.

Según un informe del CEPA, sin embargo, tanto en 2024 como en 2025, las “transferencias de utilidades del Central para alimentar las arcas del Tesoro y para la cancelación de deuda” totalizan el equivalente a USD 24.200 millones ($36,4 billones de pesos) durante la gestión Milei.



“Hubo distribución de utilidades de manera bastante significativa”, agrega Repetto. “Algunas han sido para cancelar letras intransferibles, pero otras han quedado en depósitos del Tesoro. Así que enhorabuena que se empiece a cambiar”, afirmó el economista.

Independencia

La iniciativa también apunta a, según el propio Milei, “blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política”. En Argentina, la costumbre es que las nuevas gestiones presidenciales reemplacen al banquero central cuando asumen, aunque según la carta orgánica vigente, deberían durar seis años en el puesto.

“La remoción requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados”, explicó el presidente. Milei busca mantener, sin embargo, el mecanismo de nombramiento, que consiste en que el Poder Ejecutivo Nacional elige al presidente con acuerdo del Senado.

“No creo que eso (la limitación a la remoción del presidente del BCRA) tenga tanto impacto en cuanto a la independencia del Banco Central” Juan Manuel Telechea, economista (T+1)



“No creo que eso tenga tanto impacto en cuanto a la independencia del Banco Central”, dijo Telechea. “Esa independencia se debería ganar mostrándole a la sociedad y a la política el consenso de un sentido común de que es importante la estabilidad monetaria y que, como en otros países, el presidente del Central cumpla todo su mandato y no que se vaya cuando se vaya el gobierno”, agregó.

Repetto recordó que el presidente actual del BCRA, Santiago Bausili, fue socio del ministro de Economía, Luis Caputo, en la consultora Anker Latinoamérica. “Actúan en conjunto. Se los ha visto en programas de televisión opinando juntos. No es el esquema que uno imagina que debería existir en un banco central verdaderamente independiente”, dijo el economista.



Según lo que Cachanosky dijo en una entrevista con La Voz, la gestión libertaria le “está colocando al próximo gobierno el actual presidente” del BCRA.

Hacia adelante

El proyecto tomará estado parlamentario el lunes, cuando sea girado a las comisiones pertinentes para su pronto tratamiento. Pero esta reforma no es el final del camino sino que, explicó el presidente, formará parte de un programa más amplio, que incluirá lo que llamó “grillete fiscal”, una regla permanente destinada a impedir que la Argentina apruebe o sostenga un presupuesto deficitario.

"La misión fundamental del BCRA vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda"



Javier Milei enumeró las modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/8tTzWLhmCg — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

Si las cuentas públicas permanecen en rojo durante varios meses, el Congreso podrá intentar recuperar el equilibrio o llegar superávit por algunas semanas pero, de no hacerlo, “entrará en vigencia automática el shutdown”, es decir, el cierre del gobierno: se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán nuevos gastos, contratos e incorporaciones de personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias. Está inspirado en el “shutdown” en Estados Unidos, donde el gobierno se “cierra” cuando el Congreso no acuerda el presupuesto.