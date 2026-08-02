Martha Eulalia “Pupi” Ramón, entre la memoria familiar y la historia de la ciudad

Hace años la entrevistamos y nos narró la vida de aquel médico que se “animó” a encarar esta desértica estepa y que aportó sapiencia para que el Plan de Salud llegara a ser todo un ejemplo en el tiempo por venir. Hoy visitamos a Pupi en su hogar, donde atesora sus enormes recuerdos. Nació en esta ciudad el 16 de marzo de 1932, y estudió en la escuela N° 2, mientras que los dos primeros años de la secundaria los cursó en La Plata, para terminarlos en la Escuela San Martín de la ciudad de Neuquén, cuando era directora la Prof. Olympia Parola de Krausse. Luego se recibió de Maestra Normal Nacional y trabajó en la Escuela especial N° 4. Asimismo, fue directora de Educación Especial de la provincia.

Pupi formó su familia con Virgilio López de Murillas –Coco-, descendiente de españoles de Logroño, quien había nacido en Cinco Saltos. Se conocieron en La Plata, donde había concurrido a estudiar abogacía, con el que tuvo tres hijos. Diego arquitecto, Luis ingeniero civil y Fernando bioquímico, quienes a su vez les dieron varios nietos, como podemos observarla en la foto; sus hijos cursaron el secundario en el Colegio Don Bosco y los universitarios en La Plata.

El Dr. Luis Vicente Ramón, padre de Pupi, nació en La Plata un 21 de junio de 1899. Realizó sus estudios universitarios en Buenos Aires, porque en esos tiempos en La Plata aún no había Facultad de Medicina. El Dr. Ramón trabajaba en el Hospital de Ensenada, provincia de Buenos Aires; resulta que un colega y amigo se enfermó, y por eso Luis tomó la decisión de venir a reemplazarlo; llegó un 1º de octubre de 1930 para nunca más partir.

Formó su familia con Elvira Marta Seifert, con quien se casó el 27 de mayo de 1931. Elvira nació el 10 de diciembre de 1903, en Casilda, Santa Fe. Era farmacéutica y profesora de Química y Mineralogía, recibida en la universidad platense. El matrimonio tuvo cinco hijos: Martha -docente de Escuela Especial-, Ernesto –comerciante-, Luis –fallecido tempranamente- Carlos y Jorge –médicos-, los que les dieron diez nietos y varios bisnietos.

Luis y Elvira tuvieron una enorme actividad comunitaria, sin dejar de lado sus tareas profesionales. Nos dice Martha: “Mamá siempre nos contaba una anécdota muy graciosa con respecto a su nombramiento en la Escuela N º 2. Ella era maestra titular en una escuela de Wilde, partido de Avellaneda, y como quería casarse con papá y radicarse en Neuquén, fue al Ministerio del Interior para solicitar su traslado. ¡El ministro, según su relato, se agarraba la cabeza…! ¡A un Territorio Nacional! ¡Señorita…! Lo cierto es que la hizo esperar y le dieron, esa tarde, su nombramiento que decía: ‘Se la nombra en la escuela que está en la Avenida Argentina, enfrente de la casa del Sr. Guiñazú’. De más está decir que era la casa que mi padre había alquilado para instalar su consultorio y su nuevo hogar, en la esquina de Avenida Argentina y Alberdi”.

En 1939 se mudaron a la casa de Avenida Argentina 54; allí, el Dr. Ramón tuvo su consultorio y vivió hasta sus últimos días; falleció el 10 de agosto de 1975. Su esposa Elvira falleció el 26 de febrero de 1988, ambos en esta ciudad que tanto amaron. “Papá fue siempre muy buen deportista: se destacó como remero, logrando grandes e importantes triunfos en el Club Regatas de La Plata. Acá en Neuquén fue un enamorado del río Limay, al que íbamos todos los días a nadar, en épocas en que casi nadie se atrevía” afirmó su hija. Nutrido currículum del Dr. Luis Ramón: integró la comisión organizadora y fundadora de la Cooperativa CALF; participó del nacimiento del Tenis Club; colaboró con el Club Pacífico, con el Independiente, con el Biguá; y fue socio fundador del Rotary Club.

Respecto de su función médica, el Dr. Ramón fue creador del Comité Neuquén de la Sociedad Argentina de la Cruz Roja, establecido en 1935. También inició un curso de Samaritanas que fue dictado por él y otros colegas. Fue médico del Centro Materno Infantil, del distrito 22 de Correo y Telecomunicaciones, médico laboral, delegado sanitario Nacional: recorrió toda la provincia con la finalidad de erradicar el Mal de Chagas. Junto a otros doctores -Rafael Vítale, Emilio Zingoni, Natalio Burd, Badano- fundó en 1946 la Clínica Privada, el Sanatorio y Maternidad Neuquén, en la calle Brown 162.

En 1948, la Clínica se trasladó a la calle Rivadavia y se transformó en lo que hoy es el Policlínico Neuquén. Por su parte, doña Elvira trabajó como docente y se desempeñó en distintas farmacias como regente. Hoy homenajeamos a Pupi Ramón y a toda su familia, por continuar engrandeciendo el nombre del Dr. Ramón, una emblemática personalidad que tanto amó estas tierras.