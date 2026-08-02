Las alianzas empiezan por Bariloche, con pruebas en marcha y un candidato libertario ajeno a la política

El primer mapa político del 2027 empezará a dibujarse en diez días. El 12 vencerá el plazo de inscripción de los frentes para la elección del 1 de noviembre en Bariloche. El mayor padrón volverá a marcar el pulso provincial.

Hay distinta intensidad entre la dirigencia. Algunos la consideran apenas un comicio local. Otros la observan como un laboratorio de las alianzas que se vienen.

El intendente Walter Cortés cree que el proceso puede consolidar su liderazgo y su capacidad para sostenerlo frente a los poderes tradicionales barilochenses.

El gobernador Alberto Weretilneck también apuesta. Se aferra al jefe comunal con la expectativa de convertir un buen resultado en su plataforma de su reelección en el 2027. Está expuesto a una prueba de resistencia porque, casi a diario, Cortés mide la solidez de ese vínculo. Lo obliga a tomar posición.

El intendente decidió enfrentar a dos actores centrales en Bariloche: la Cooperativa de Electricidad (CEB) y la concesionaria del Cerro Catedral, Alta Patagonia. Ambos protagonistas conservan desde hace años una relación fluida con el gobernador.

La actual ofensiva apunta a la CEB, a partir de que el gobierno municipal reclama la administración de los fondos del alumbrado público, que la cooperativa cobra. Esta entidad llevó la discusión a la Justicia y el EPRE deberá pronunciarse próximamente por una petición de la intendencia. Lo que resuelva ese ente regulador provincial también dejará al descubierto dónde Weretilneck decidió colocarse en la disputa.

Si nada cambia, Juntos y el PUL confluirán en un frente electoral. Córtes posiciona en sus primeros casilleros para convencionales a Martín Domínguez y Yanina Sánchez, mientras que el gobernador impulsaría al exlegislador Leandro Lescano.

También Enzo Fullone observa Bariloche como escala hacia el 2027. El senador prepara una sociedad amplia bajo el paraguas del presidente Milei. Sueña con reunir sectores hoy antagónicos, como el PRO y el espacio del Aníbal Tortoriello. Ubicaría al frente de la lista de LLA a una figura ajena a la política. Proyecta al exfiscal Martín Govetto, que dejó la Justicia hace dos años con fuertes críticas al sistema.

En el ecosistema libertario falta aún calibrar, políticamente, el ascenso de Gustavo Gennuso a la CNEA.

Tortoriello, en cambio, mira la elección con distancia y prepara una actuación parcial. Sigue convencido de que su capital depende más de su nombre que del resultado de una porfía municipal.

El peronismo también relativiza el proceso, aunque usará la experiencia para medir su capacidad de reunificación. Entre otros, aliados y Patria Grande garantizaron su aporte al frente. No asoma una candidatura dominante (el nombre que circula es el de Andrea Galaverna). La jefa roquense María Emilia Soria observa, si bien su presente interés se concentra en el acto del sábado 8 en Roca para poner en marcha su plan provincial.

El Frente Renovador ya avisó que no se integrará al armado peronista de Bariloche. Explora sí una sociedad con SUR (fundado por Alberto Icare) y el Partido Popular, que conduce Rodolfo Aguiar. El exlegislador massista Alejo Ramos Mejía asoma como posible cabeza de lista.

Otras opciones se preparan, entre ellas, la UCR, con Marcelo Cascón como impulsor, busca aliados para escapar de su encrucijada: preservar el acuerdo con JSRN sin quedar cerca de Cortés.

Esta etapa puede todavía ofrecer sorpresas. Incluso jurídicas. Fullone pretende debutar con el sello de La Libertad Avanza, pero eso puede caer en revisión. El criterio vigente en la Justicia Electoral provincial indica que compiten los partidos reconocidos al momento de la convocatoria. La elección fue convocada el 18 de junio y la personería libertaria se firmó el 7 de julio. Creo Rio Negro, de Tortoriello, obtuvo su reconocimiento incluso después. Si alguien impugna, la primera pugna no se librará en las urnas. Empezará en los despachos judiciales.