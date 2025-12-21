“Salvaje”: la casa que asombra en una chacra marítima de un clásico de la costa

Sobre un basamento de piedra que reúne todos los servicios, se apoyan dos losas de hormigón que configuran la planta alta,

Salvaje es el nombre que le dieron a esta vivienda construida en un barrio de chacras cerca del mar en Villa Gesell. Fue pensada como casa de vacaciones para recibir a una familia numerosa en ese atractivo enclave de la costa atlántica bonaerense. Los requerimientos del proyecto que recibió el estudio a cargo de la arquitecta Sol Galliano fueron espacios de reunión amplios, varias habitaciones y baños de medidas mínimas, además de aprovechar las encantadoras vistas abiertas de los alrededores del terreno.

Basamento de piedra



Sobre un basamento de piedra que reúne todos los servicios, se apoyan dos losas de hormigón que configuran la planta alta, donde se ubican los espacios comunes y dormitorios, priorizando visuales y asoleamiento de esos ambientes.

El patio y el hormigón visto, ejes de la obra.



Con el objetivo de que el área social mire al norte, se implantó la casa con una rotación respecto de los ejes que trazan las líneas de frente y laterales del terreno, abriéndose también al oeste para ver las puestas del sol.

Área social integrada.



Mientras tanto, la suite principal y los dormitorios de uso más cotidiano se orientaron al este para poder ver el amanecer y recibir el sol de la mañana.

El recorrido



La vivienda se proyectó como un recorrido en el que suceden diferentes experiencias.

Una pasarela recorre todo el terreno.



El acceso es a través de una escalera exterior que gira alrededor de un patio con árbol y un estanque, y continúa hacia la terraza, armada como espacio de contemplación y reunión al aire libre.

La escalera que conduce a la casa.

La terraza, lugar de reunión al aire libre.

El diseño de paisaje acompaña esta idea, generando una pasarela que recorre todo el terreno y que va teniendo diferentes situaciones y actividades de esparcimiento como la pileta, el lugar de fogón, los juegos infantiles y las lomadas naturales del terreno.



En el interior, las circulaciones se organizan alrededor del mismo patio, que permiten el acceso a todos los espacios de la casa.

Sus formas orgánicas y transparencias generan una vinculación visual entre los sectores sociales, ayudando también al ingreso de luz en la zona de juegos de los niños, que se cierra hacia el frente de la casa orientada al sur.

Los muros interiores y el equipamiento fijo se revistieron en madera, respondiendo al mismo lenguaje del exterior, donde la madera se materializa en parasoles que dan privacidad y oscurecimiento a los dormitorios.

La pileta, integrada al entorno.



La pileta, jacuzzi y solárium repiten las formas orgánicas de los vacíos en las losas, generando un diálogo constante entre interior y exterior.

Sobre el estudio



Sol Galliano se recibió en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Está a cargo del área proyectual e interiorismo del estudio que lleva su nombre. Florencia Luciani y Josefina Giavedon están en las áreas de dirección de obra y proyectos. Contacto: gallianoarq.com.ar

Ficha técnica