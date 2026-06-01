Malena Resa sufrió una violenta entradera en su casa en Plottier: la intendenta estaba junto a su familia

Las últimas horas del domingo se vivieron con tensión en la ciudad de Plottier. La intendenta Malena Resa sufrió una violenta entradera en su casa.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, el episodio inició el domingo por la noche cuando la jefa comunal ingresaba a su hogar. El robo se desarrolló en poco minutos. Ahora, tanto Resa como su familia se encuentran «en buen estado de salud», indicó el entorno de la intendenta.

Según trascendió, cuatro sujetos que se trasladaban en una camioneta Hilux bajaron del vehículo y obligaron a Resa y su hijo a entrar a la vivienda ubicada sobre la calle Percy Clark. En el interior se encontraba el marido de la intendenta.

En el episodio se llevaron computadoras, celulares, dinero en efectivo y documentación personal.

Los hombres entraron encapuchados y escaparon del lugar sin poder ser identificados. La Policía activó un protocolo para dar con su paradero.

Desde el entorno de Malena Resa explicaron que la intendenta no dará declaraciones por el momento.

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